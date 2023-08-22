Путин назвал устойчивой ситуацию в бюджетной сфере

Ситуацию в бюджетной сфере глава государства назвал устойчивой. По его словам, сегодня нет рисков для макроэкономической стабильности. «Ожидается, что за июль-сентябрь бюджет будет сведен с профицитом. В целом за год превышение расходов над доходами окажется на запланированном уровне – около 2% ВВП», – уточнил глава государства. Во II квартале дефицит сократился почти в восемь раз по отношению к предыдущему периоду и составил 264 млрд руб., а в июле баланс бюджета оказался на 458 млрд руб. лучше, чем год назад, добавил Путин.