Путин назвал устойчивой ситуацию в бюджетной сфере

Путин назвал устойчивой ситуацию в бюджетной сфереПри этом он обратил внимание на рост инфляционных рисков и необходимость сдержать рост цен
22 августа президент России Владимир Путин проводит по видеосвязи заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Во вступительном слове глава государства отметил устойчивую ситуацию в бюджетной сфере и рост инфляционных рисков, а также обратил внимание на проблемы с рождаемостью.
Путин отметил, что несмотря на сложности российского бизнеса в прошлом году, с III квартала наметился экономический рост, темпы которого сейчас довольно устойчивы. Во II квартале 2023 г. ВВП вырос на 4,9% по сравнению с аналогичными периодом прошлого года. При этом президент подчеркнул, что более высокими темпами растут отрасли, не связанные с добычей.
Необходимо поддержать положительную динамику в промышленности, добавил он, отметив, что к 2030 г. инвестиции должны прибавить в реальном выражении не менее 70% по сравнению с 2020 г.
Ситуацию в бюджетной сфере глава государства назвал устойчивой. По его словам, сегодня нет рисков для макроэкономической стабильности. «Ожидается, что за июль-сентябрь бюджет будет сведен с профицитом. В целом за год превышение расходов над доходами окажется на запланированном уровне – около 2% ВВП», – уточнил глава государства. Во II квартале дефицит сократился почти в восемь раз по отношению к предыдущему периоду и составил 264 млрд руб., а в июле баланс бюджета оказался на 458 млрд руб. лучше, чем год назад, добавил Путин.
Он также отметил, что на первый план выходит задача сдержать рост цен, так как инфляционные риски растут. «Знаю, что здесь споров много, но консенсус мы до сих пор всегда находили, найдем и сейчас», – считает Путин.
Вместе с этим Путин обратил внимание, что российские компании практически не размещают акции на отечественном фондовом рынке и призвал улучшить результаты. «С начала текущего года состоялось лишь два первичных размещения, кстати, они были удачными. Знаю, что Центральный Банк и правительство работают в этой части. <...> Надо существенно нарастить усилия и добиться конкретных, осязаемых результатов», – призвал глава государства. Президент также посоветовал правительству и ЦБ активнее пользоваться имеющимися у них инструментами для снижения волатильности на финансовых рынках.
Глава государства напомнил, что одной из задач, поставленных на предыдущем заседании в декабре 2022 г., было обеспечение финансового суверенитета России. В этом контексте отдельной темой является создание «длинных денег». Президент напомнил, что с 2024 г. заработает программа добровольных долгосрочных сбережений. «Этот инструмент позволит гражданам получать дополнительный доход в будущем или создать в будущем тоже «подушку безопасности» на случай особых жизненных ситуаций», – сказал он. При этом Путин добавил, что в первом полугодии реальные располагаемые доходы россиян выросли на 4,7%, тогда как в 2022 г. они снижались на 1%.
В ходе совещания Путин признал, что в России по-прежнему ситуация с рождаемостью сложная. «Пока в России рождается меньше детей, чем год назад», – уточнил Путин, поручив правительству помочь регионам реализовать программу по повышению рождаемости. По его словам, задача стоит так, чтобы поддержать семьи и «традиционные ценности, объединить силы государства, общества, религиозных конфессий и вместе добиться перелома ситуации».