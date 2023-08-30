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В Госдуме предлагают обнулить НДС для морских круизов

Эксперты спорят о его результативности из-за сезонности услуги
Ярослава Костенко
Василий Батанов / РИА Новости

Депутаты предлагают установить нулевой НДС для круизов по Черному морю. Проект поправок в Налоговый кодекс разработал зампредседателя думского комитета по туризму Сергей Кривоносов (партия «Единая Россия»). Документ (есть у «Ведомостей») планируется внести в парламент в осеннюю сессию Госдумы, которая начнется 5 сентября.

Законопроект предлагает применять нулевую ставку НДС к морским круизным пассажирским перевозкам. Для получения льготы хотя бы один порт захода судна должен быть расположен на побережье акватории Черного моря, следует из документа. Поправки предлагается внести в статьи 164 и 165 части второй Налогового кодекса. Инициатива направлена на развитие внутреннего морского туризма и повышение транспортной доступности городов Крыма, пояснил «Ведомостям» Кривоносов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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