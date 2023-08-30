В Госдуме предлагают обнулить НДС для морских круизов

В Госдуме предлагают обнулить НДС для морских круизовЭксперты спорят о его результативности из-за сезонности услуги
Депутаты предлагают установить нулевой НДС для круизов по Черному морю. Проект поправок в Налоговый кодекс разработал зампредседателя думского комитета по туризму Сергей Кривоносов (партия «Единая Россия»). Документ (есть у «Ведомостей») планируется внести в парламент в осеннюю сессию Госдумы, которая начнется 5 сентября.
Законопроект предлагает применять нулевую ставку НДС к морским круизным пассажирским перевозкам. Для получения льготы хотя бы один порт захода судна должен быть расположен на побережье акватории Черного моря, следует из документа. Поправки предлагается внести в статьи 164 и 165 части второй Налогового кодекса. Инициатива направлена на развитие внутреннего морского туризма и повышение транспортной доступности городов Крыма, пояснил «Ведомостям» Кривоносов.