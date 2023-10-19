Минпромторг предложил вывести из-под курсовой пошлины ряд экспортеров

Минпромторг предложил вывести из-под курсовой пошлины ряд экспортеровДля освобождения надо будет представить «предельно жесткую аргументацию»
В правительстве прорабатывают вопрос о возможном освобождении ряда российских экспортеров от уплаты новой экспортной пошлины, привязанной к курсу рубля, заявил первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков в ходе расширенного заседания Экспертного совета по развитию внешнеэкономической деятельности при комитете Госдумы по экономической политике на форуме «Сделано в России».
«Это постановление [правительства № 1538], конечно, не догма. Мы уже сейчас по ряду направлений прорабатываем возможные изъятия. Там на самом деле с ходу было довольно много изъятий», – сказал первый замминистра.
Но Осьмаков предупредил, что для исключения из списка плательщиков таможенного сбора компания должна будет предоставить «предельно жесткую аргументацию». По его словам, Минэкономразвития уже разработало специальную форму, где компании, желающие выйти из-под действия пошлины, должны будут указать необходимую информацию о своей деятельности.
Осьмаков подчеркнул, что отбор будет очень строгим. «Сразу скажу, что это непросто. Либо ты должен доказать, что у тебя высокая доля валютной составляющей в себестоимости производства, либо убедительно показать, что экспорт убивается и бюджет не получит ничего», – пояснил первый замминистра. Он добавил, что на заседаниях правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию будет вестись «регулярная работа» по рассмотрению таких заявок.
В кулуарах форума Осьмаков сообщил журналистам, что Минпромторг также составил список промышленных товаров, которые считает целесообразным изъять из перечня подлежащих обложению экспортной пошлиной. Эти предложения уже направлены на рассмотрение профильной подкомиссии, заседание которой может пройти на этой или на следующей неделе.
В частности, ведомство предложило исключить из списка некоторые продукты фармацевтической и химической промышленности. «Это, действительно, такая россыпь небольших кодов, которые, на наш взгляд, не совсем корректно попали в этот пакет, который был изначально», – уточнил первый замминистра. По его словам, еще во время принятия решения о введении «курсовой» пошлины власти рассчитывали, что будут корректировать список товаров. Вместе с тем Осьмаков уточнил, что предложения Минпромторга по изъятиям из перечня не затрагивают товары крупнейших экспортеров из отраслей металлургии, производства удобрений и других.
Новые экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля заработали в России с 1 октября, их действие продлится до конца 2024 г. Пошлина составляет 4% от таможенной стоимости товара при среднем значении курса от 80 до 85 руб./$, 4,5% – при курсе 85-90 руб./$, 5,5% – при курсе 90-95 руб./$. Максимальная ставка – 7% – будет установлена для экспортеров при курсе более 95 руб./$. Для удобрений пошлина составит до 10% в зависимости от курса рубля.
Ежемесячно этот сбор будет приносить бюджету около 50 млрд руб., а в целом в 2023-2024 гг. объем поступлений составит 755,3 млрд руб., писал «Интерфакс» со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг.