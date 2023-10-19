Минпромторг предложил вывести из-под курсовой пошлины ряд экспортеров

В частности, ведомство предложило исключить из списка некоторые продукты фармацевтической и химической промышленности. «Это, действительно, такая россыпь небольших кодов, которые, на наш взгляд, не совсем корректно попали в этот пакет, который был изначально», – уточнил первый замминистра. По его словам, еще во время принятия решения о введении «курсовой» пошлины власти рассчитывали, что будут корректировать список товаров. Вместе с тем Осьмаков уточнил, что предложения Минпромторга по изъятиям из перечня не затрагивают товары крупнейших экспортеров из отраслей металлургии, производства удобрений и других.