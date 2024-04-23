Турция вовлекает Катар и ОАЭ в транспортный коридор через Ирак«Путь развития» свяжет Персидский залив и Евросоюз
22 апреля в Багдаде в ходе визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Ирак был подписан меморандум о взаимопонимании по проекту сухопутного транспортного коридора «Путь развития» из Персидского залива в Европу. Документ подписали профильные министры Ирака, ОАЭ, Катара и Турции. Об этом сообщило турецкое министерство транспорта и инфраструктуры.
«Проект "Путь развития" осуществляется на основе развивающегося и растущего объема торговли в мире и стратегического положения Турции. Теперь мы обеспечим бесперебойные перевозки в каждую страну Европы автомобильным и железнодорожным транспортом из порта Фао (в Ираке. – "Ведомости") в Лондон», – цитирует турецкое ведомство министра транспорта Абдулкадира Уралоглу.
«Путь развития» длиной 1200 км должен соединить страны Персидского залива с Европой через автомобильную и железнодорожную сети Ирака и Турции. Его основным узлом по приему грузов с судов должен стать морской логистический центр «Фао Гранд порт» с 90 причалами (он больше, чем крупнейший сейчас в регионе порт Джебель-Али в ОАЭ с 60 причалами). Первая очередь объекта должна быть сдана в 2025 г. Далее коридор должен пройти по нуждающимся в реконструкции автомобильным и железным иракским дорогам через Эн-Наджаф, Кербелу, Багдад и Мосул на север в Турцию.
По заверению Уралоглу, использование коридора целиком даст «15-дневное преимущество» по времени доставки грузов из Ближнего Востока в ЕС по сравнению с нынешними сроками. Первый этап «Пути развития» должен быть завершен в 2028 г. Ожидается, что стоимость реализации проекта составит $17 млрд. Второй этап должен быть завершен в 2033 г., а третий – в 2050 г.
В октябре 2023 г. власти Ирака и России провели предварительные обсуждения о возможности сопряжения «Пути развития» и международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг» длиной 7200 км, соединяющего Россию и Индию через железные дороги Азербайджана и Ирана. Об этом на «Российской энергетической неделе» в Москве в 2023 г. сообщил премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани. Каких-то конкретных параметров сопряжения не называлось. Но еще в сентябре 2023 г. Иран и Ирак начали строить железную дорогу между крупнейшим городом и нефтепромышленным центром иракского юга Басрой и иранским городом Шаламче.
Главное преимущество «Пути развития» в том, что он инициируется странами региона и ориентирован на удовлетворение их потребностей с опорой на собственные ресурсы, говорит научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. Сейчас такой коридор тем более актуален с учетом сложностей на морском маршруте через Красное море из-за атак хуситов и конфликта в Газе. Катар и ОАЭ, решившие войти в турецко-иракский проект, в целом заинтересованы в развитии инфраструктуры Ближнего Востока, продолжает он. Эти страны обладают достаточными экономическими ресурсами.
«Что примечательно, проект может стать предметом совместных усилий ОАЭ и Турции, которые разделяли десятилетия серьезных разногласий. Теперь же Ирак и коридор по его территории сближают Анкару и Эмираты. В свою очередь, этот проект может стать для Багдада гарантией от потрясений и путевкой в будущее», – говорит Лукьянов.
По мнению востоковеда, иракский премьер неслучайно обсуждал «Путь развития» с соседями и крупными акторами в регионе, включая Россию. Потенциально маршрут может получить ответвление и в дружественную Москве и Тегерану Сирию, имеющую выход к Средиземному морю. Но пока Анкара, скорее всего, будет препятствовать такому варианту, так как он конкурирует с ее проектом. России, считает Лукьянов, трансиракский транспортный коридор пока не сулит ни конкретных выгод, ни опасностей, хотя Москва уже подтвердила ас-Судани свой нейтралитет и даже заинтересованность в «Пути развития».
«Но России выгодно наращивание инфраструктурных мощностей на Ближнем Востоке из-за своего разворота на рынки глобального Юга. И чем более развитой будет там инфраструктура, тем лучше и для коридора "Север – Юг". Тем более что для него возможен выход и на Ирак», – добавил Лукьянов.
При этом, по мнению младшего научного сотрудника Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Станислава Лазовского, Иран все же может смотреть на «Путь развития» как на конкурента МТК «Север – Юг», и участникам трансиракского проекта необходимо будет учитывать опасения Тегерана, влияющего на шиитский иракский юг. Еще одним вопросом, который необходимо решить в рамках коридора, является проблема безопасности его части в Северном Ираке, там, где маршрут проходит в курдских районах и где может действовать признанная в Турции террористической Рабочая партия Курдистана (РПК).
«Неслучайно Эрдоган после Багдада планирует отправиться в Эрбиль, чтобы обсудить с руководством дружественного Анкаре автономного региона Иракский Курдистан противодействие РПК. Очевидно это делается не только в рамках текущей борьбы с группировкой, но и для гарантий обеспечения безопасности логистического коридора», – заключает Лазовский.