Турция вовлекает Катар и ОАЭ в транспортный коридор через Ирак

По мнению востоковеда, иракский премьер неслучайно обсуждал «Путь развития» с соседями и крупными акторами в регионе, включая Россию. Потенциально маршрут может получить ответвление и в дружественную Москве и Тегерану Сирию, имеющую выход к Средиземному морю. Но пока Анкара, скорее всего, будет препятствовать такому варианту, так как он конкурирует с ее проектом. России, считает Лукьянов, трансиракский транспортный коридор пока не сулит ни конкретных выгод, ни опасностей, хотя Москва уже подтвердила ас-Судани свой нейтралитет и даже заинтересованность в «Пути развития».