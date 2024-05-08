Белоусов описал механизм достижения целей майского указа по экономике

В результате перехода к экономике предложения Россия должна войти в топ-4 мировых экономик по ВВП по ППС, то есть прийти к цели, которую обозначил президент, сказал и. о. первого вице-премьера. Если такую модель удастся построить, в 2025-2027 гг. ВВП будет расти на 2,2-2,4% в год при ключевой ставке 6-7% – в этот период экономика должна приспособиться к структурным изменениям. А в 2028-2030 гг. темпы будут составлять 2,6-3% при ключевой ставке 4-6%. К 2030 г. стоит задача нарастить ВВП на 16,5%. По данным Росстата, ВВП России в 2023 г. вырос на 3,6% после спада на 1,2% в 2022 г. В этом году, согласно прогнозу Минэка, рост экономики составит 2,8%. Сейчас ключевая ставка составляет 16% (на этом уровне она держится с декабря 2023 г.). Согласно обновленному прогнозу регулятора, среднегодовая ставка в 2024 г. составит 15-16%.