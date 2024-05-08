Белоусов описал механизм достижения целей майского указа по экономике

Белоусов описал механизм достижения целей майского указа по экономикеИх реализация тесно связана с переходом к экономике предложения
Достижение национальных целей, поставленных президентом в новом майском указе, возможно только при переходе к новой модели роста – экономике предложения. Об этом заявил и. о. первого вице-премьера Андрей Белоусов на пленарной сессии Дня национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика», который прошел в рамках выставки-форума «Россия».
Переход к экономике предложения впервые был анонсирован президентом России Владимиром Путиным на ПМЭФ-2023. Он пояснял, что речь идет о суверенной экономике, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, а сама формирует этот спрос. Она предполагает масштабное наращивание производительных сил и сферы услуг, повсеместное укрепление инфраструктурной сети, освоение передовых технологий, создание новых современных индустриальных мощностей и отраслей.
В майском указе, опубликованном после инаугурации президента 7 мая, обозначена наццель «Устойчивая и динамичная экономика» и ряд целевых показателей и задач для ее достижения. Среди них – обеспечение темпов роста экономики выше среднемирового уровня и выход на четвертое место в мире по объему ВВП по паритету покупательной способности (ППС), снижение доли импорта товаров и услуг до 17%, рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции, увеличение объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60% по сравнению с уровнем 2020 г.
Отдельный блок задач посвящен решению проблемы нехватки кадров, он включает в себя создание эффективной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для приоритетных отраслей, создание условий для одновременного освоения не менее чем 30% студентов нескольких квалификаций в рамках профессионального образования, создание условий для для постоянного профессионального развития работающих граждан.
Зачем нужна экономика предложения
«Путинский» этап развития российской экономики, начавшийся с 2000 г., можно разделить на три фазы, констатировал Белоусов. Первая длилась до кризиса 2008-2009 гг. – в это время Россия восполняла «гигантский провал», который случился в 90-е годы и решала жизненно важные задачи, связанные с утратой суверенности и жизнеспособности экономики. Второй этап начался после кризиса 2009-2010 гг. и длился до 2022 г. – в этот период акцент сместился на решение наиболее острых социальных вопросов.
Третья фаза развития стартовала в 2022 г. и была связана не только с введением масштабных санкций, но и со сдвигами в мировой экономике – распадом глобальной внешнеторговой системы, изменением климата и технологической гонкой, пояснил и. о. первого вице-премьера. Перед Россией встали масштабные вызовы, связанные с технологическим, финансовым и экономическим суверенитетом. В этот момент стало понятно, что для адаптации к ним экономике нужна структурная перестройка, заключил Белоусов.
Для этого был выбран курс на построение экономики предложения. Сам термин появился в конце 60-х годов как реакция на экономическую ситуацию в мире, прежде всего в США и Великобритании. Доминирующая прежде идеологема – экономика спроса – показала свою несостоятельность, так как рост производства и физического предложения остановился, а цены начали увеличиваться, пояснил Белоусов. Тогда в 80-х США провозгласили новый курс – экономику предложения. Если в экономике спроса главной движущей силой являлся денежный спрос, то в новой модели ей стала сфера производства, пояснил Белоусов.
Перейти к такой форме экономического роста теперь необходимо и России, считает он. Она будет базироваться на расширении производства и повышении его эффективности, которые будут стимулировать увеличение доходов граждан и компаний. Это, в свою очередь, будет фактором роста конечного спроса – потребления и инвестиций. Наконец, увеличение конечного спроса станет стимулом для производства. В итоге получится замкнутый контур, где каждый компонент будет работать над общий рост, пояснил и. о. первого вице-премьера.
При построении экономики предложения основными направлениями работы будут совершенствование структуры занятости и рост производительности труда, расширение предпринимательской активности, обеспечение роста инвестиций и повышение эффективности реального сектора, рассказал Белоусов.
Куда приведет Россию новая модель роста
В результате перехода к экономике предложения Россия должна войти в топ-4 мировых экономик по ВВП по ППС, то есть прийти к цели, которую обозначил президент, сказал и. о. первого вице-премьера. Если такую модель удастся построить, в 2025-2027 гг. ВВП будет расти на 2,2-2,4% в год при ключевой ставке 6-7% – в этот период экономика должна приспособиться к структурным изменениям. А в 2028-2030 гг. темпы будут составлять 2,6-3% при ключевой ставке 4-6%. К 2030 г. стоит задача нарастить ВВП на 16,5%. По данным Росстата, ВВП России в 2023 г. вырос на 3,6% после спада на 1,2% в 2022 г. В этом году, согласно прогнозу Минэка, рост экономики составит 2,8%. Сейчас ключевая ставка составляет 16% (на этом уровне она держится с декабря 2023 г.). Согласно обновленному прогнозу регулятора, среднегодовая ставка в 2024 г. составит 15-16%.
По словам Белоусова, фундаментом роста будут базовые отрасли: сельское хозяйство, транспортировка и хранение, обрабатывающая промышленность, торговля, строительство и финансы. Темпы расширения предложения в этих секторах к концу десятилетия составят 16-24% (выпуск товаров и услуг в год). Сферами опережающего роста будут отрасли культуры и спорта, здравоохранения и соцуслуг, образования, научно-технической деятельности и IT и связи. К 2030 г. каждая из них увеличится на 25-30%. Энергетический сектор будет расти гораздо скромнее – добыча полезных ископаемых прибавит 9,7%, а сфера обеспечения электроэнергией и газом увеличится на 9,6%.
Из 16,5% роста ВВП к 2030 г. половина (7,4%) будет приходиться на потребительские расходы, 4,3% – на инвестиции в основной капитал, 3,9% – на ненефтегазовый экспорт, следует из презентации, представленной Белоусовым. От последней составляющей будет зависеть не только внутренний рост, но и позиционирование России в мире по отношению к другим центрам силы – Китаю, Индии, странам Центральной и Юго-Восточной Азии, ЕврАзЭС, странам Африки, отметил Белоусов. При этом вклад импортозамещения составит всего 0,8%. Поверхностное импортозамещение уже завершилось, дальше процесс будет идти медленнее и сложнее, пояснил и. о. первого вице-премьера.
Белоусов также назвал четыре главных условия роста экономики предложения. Первое – рост производительности труда, который будет стимулировать увеличение реальных зарплат. К 2030 г. их темпы должны сблизиться – к обозначенному году первый показатель вырастет на 2,8%, а второй – на 2,7%. Этому будут способствовать бережливое производство (изменения корпоративных процедур), цифровизация бизнес-процессов, рост компетенций и автоматизация производственно-технологических процессов.
Второе условие – рост инвестиций на 20% в 2030 г. от уровня 2024 г. Он зависит от трех условий: расширяющиеся рынки, низкие риски и дешевые деньги. Инструментами помощи государства в этом вопросе станут расширение преференциальных режимов и налоговых льгот, региональные инвестстандарты и инвестиционные вычеты, рост капитализации фондового рынка, а также госгарантии и поручительства.
Третье условие – высокие темпы роста несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ), указал Белоусов. По поручению президента ННЭ с господдержкой к 2030 г. должен вырасти на 67%. В качестве такой поддержки, по словам Белоусова, будут выступать нацпроект «Международная кооперация и экспорт», инициативы ВЭБ.РФ и РЭЦ. Последнее, ключевое, условие – снижение ограничений, связанных с логистикой и рост пропускной способности международных транспортных логистических коридоров для российских грузов. К 2030 г. она должна составлять 1,4 млрд т, напомнил он.