Белоусов: ключевая ставка Банка России снизится к 2027 году до 6-7%
Ключевая ставка Центрального банка (ЦБ) России пока сохранится на высоком уровне, снижаясь до 6-7% к 2027 г., заявил исполняющий обязанности первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов.
По его словам, экономика должна приспособиться к происходящим структурным изменениям, прежде всего к высокой ключевой ставке, которая пока сохранится. Планируется, что ставка будет понижаться вслед за снижением инфляции, но останется повышенной.
26 апреля Совет директоров Банка России третье заседание подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% – на этом значении она держится с декабря 2023 г. Такого решения ждали все 22 аналитика, опрошенных «Ведомостями». До этого за пять заседаний с июля прошлого года ставка выросла с 7,5 до 16%. Трое из 22 участников допускали повышение в диапазоне 50–100 б. п., но сочли такой сценарий маловероятным.
Кроме того, ЦБ повысил оценки по инфляции на конец года до 4,3-4,8%, следует из обновленного среднесрочного прогноза. В феврале Банк России прогнозировал рост цен на 4-4,5%. Достижения таргета по инфляции в 4% регулятор по-прежнему ожидает в 2025 г.
25 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что ключевая ставка Центробанка сохраняется на высоком уровне из-за угрозы инфляции. По словам главы государства, если пойти по другому пути, в России может возникнуть ситуация, «как в некоторых соседних странах», где держится инфляция двузначной величины, несмотря на увеличение ключевой ставки в разы.