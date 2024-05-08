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Белоусов: ключевая ставка Банка России снизится к 2027 году до 6-7%

Ведомости

Ключевая ставка Центрального банка (ЦБ) России пока сохранится на высоком уровне, снижаясь до 6-7% к 2027 г., заявил исполняющий обязанности первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов.

По его словам, экономика должна приспособиться к происходящим структурным изменениям, прежде всего к высокой ключевой ставке, которая пока сохранится. Планируется, что ставка будет понижаться вслед за снижением инфляции, но останется повышенной.

«В районе 6-7% она должна выйти к 2027 г.», – подчеркнул Белоусов (цитата по ТАСС).

26 апреля Совет директоров Банка России третье заседание подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% – на этом значении она держится с декабря 2023 г. Такого решения ждали все 22 аналитика, опрошенных «Ведомостями». До этого за пять заседаний с июля прошлого года ставка выросла с 7,5 до 16%. Трое из 22 участников допускали повышение в диапазоне 50–100 б. п., но сочли такой сценарий маловероятным.

Кроме того, ЦБ повысил оценки по инфляции на конец года до 4,3-4,8%, следует из обновленного среднесрочного прогноза. В феврале Банк России прогнозировал рост цен на 4-4,5%. Достижения таргета по инфляции в 4% регулятор по-прежнему ожидает в 2025 г.

25 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что ключевая ставка Центробанка сохраняется на высоком уровне из-за угрозы инфляции. По словам главы государства, если пойти по другому пути, в России может возникнуть ситуация, «как в некоторых соседних странах», где держится инфляция двузначной величины, несмотря на увеличение ключевой ставки в разы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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