Как правительство будет исполнять новый майский указ

Власти сформировали долгосрочные планы по развитию экономики. После инаугурации 7 мая президент России Владимир Путин подписал новый указ с национальными целями до 2036 г., а затем утвержденный президентом и Госдумой премьер Михаил Мишустин рассказал, как правительство собирается их выполнять. Акцент будет сделан на укреплении экономики за счет внутренних ресурсов – развития технологий и снижения неравенства, а также на поддержке семей, следует из заявлений Мишустина.