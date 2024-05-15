РФПИ расширяет взаимодействие с Китаем

РФПИ расширяет взаимодействие с КитаемВ фонде рассказали о пяти новых проектах с инвесторами из КНР
Портфель российско-китайских инвестпроектов в течение ближайших 3-4 лет может удвоиться. Об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время конференц-колла с представителями СМИ. Несмотря на разностороннее давление со стороны западных стран, Россия и Китай остаются быстрорастущими экономиками – во многом это обусловлено «проведением открытой и добросовестной по отношению к партнерам внешнеэкономической политики, взаимодействию, которое основано на отсутствии любых барьеров для торговли», уверен Дмитриев. Он рассказал о планах открыть китайский офис РФПИ, а также о пяти крупных проектах, которые будут реализовываться совместно с инвесторами из КНР. Глава РФПИ не увидел в западных санкциях значительной угрозы для российско-китайского сотрудничества.
В рамках расширения взаимодействия фонд откроет офис в столице китайской провинции Хэйлунцзян городе Харбине. «Это один из наших немногих офисов за рубежом. И мы будем активно способствовать выходу российских компаний в специализированные экономическо-промышленные зоны Китая – в том числе, экономические специальные зоны провинции Хэйлунцзян. Считаем, что именно региональное взаимодействие и взаимодействие с регионами Китая – это тоже одно из приоритетных и ключевых направлений», – сказал Дмитриев. Он подчеркнул, что именно северные районы КНР являются наиболее привлекательными для российских компаний, так как они ведут с ним наиболее активное взаимодействие, а также привлекают бизнес к себе.
За последние 10 лет РФПИ реализовал 50 проектов с общим объемом инвестиций более 780 млрд руб., и почти в каждый третий из них фонд смог привлечь инвесторов из КНР, подчеркнул Дмитриев. За этот период почти две трети всех проектов с участием китайского капитала реализовывалось при участии фонда, уточняет он. «Фактически 60% взаимодействия по количеству проектов между Россией и Китаем – это то, что делает РФПИ. Соответственно, наши компании показывают очень хорошие результаты. Выручка портфельных компаний, куда китайские партнеры инвестировали с РФПИ, составила более 4 трлн руб. в 2023 г., и мы показываем, что совместные российско-китайские инвестиции успешны», – сказал глава фонда.
Пять проектов, которые будут разрабатываться совместно с китайскими партнерами, входят в такие отрасли, как энергетика, фармацевтика и высокотехнологическое производство.
В рамках первого проекта предполагается строительство на Дальнем Востоке первого российского морского терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов (СУГ). Его общая стоимость оценивается в 30 млрд руб., из которых китайские инвестиции составят около 7 млрд руб., рассказывает Дмитриев. «Безусловно, проект подчеркивает важность не только инфраструктуры на Дальнем Востоке, но и взаимодействия Китая и России в энергетической сфере», – указал он.
Второй проект подразумевает партнерство с ведущей китайской инновационной компанией, которая развивает технопарки, продолжает глава РФПИ. Это станет продолжением политики фонда, который через РВК вкладывается в различные инновационные компании. Партнерство с технопарком поможет инновационным российским компаниям выходить на китайский рынок, а также расширит взаимодействие китайского высокотехнологического бизнеса с Россией.
«Следующее соглашение – это совместное предприятие по производству инновационных лекарственных препаратов. Вместе с партнерами мы вложим более 3 млрд руб., и фокус будет на том, чтобы замещать некоторые лекарства на основе именно компонентов из Китая, в том числе с трансфером китайских технологий, и также локализовать готовые препараты и трансфер разработок – соответственно, с выходом на полный цикл выпуска препаратов», – продолжает Дмитриев.
В рамках четвертого проекта совместно с «ведущей китайской фармацевтической компанией» будет осуществляться выпуск ряда российских вакцин в КНР.
«И пятое соглашение будет с одним из ключевых регионов Китая, с компанией, которая представляет данный регион. И фактически это будет связано с поддержкой выхода российских компаний в специальные экономические промышленные зоны одного из регионов Китая», – заключил Дмитриев.
Значительным импульсом роста для российско-китайского взаимодействия глава РФПИ считает председательство России в БРИКС в этом году. Фонд в рамках своего будет председательства в этой рабочей группе по финансам будет рассматривать возможности совместной финансовой и инвестиционной инфраструктуры в странах БРИКС, включая и систему взаиморасчетов, и совместные платформы для инвестиций, добавил Дмитриев.
Ограничения работы с российскими клиентами со стороны китайских банков стали расширяться с начала года на фоне страха перед вторичными санкциями. В феврале крупные банки Chouzhou Commercial, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) и China Construction Bank (CCB) заявили о приостановке операций с платежами из России. До этого, в конце прошлого года, банки КНР вводили ограничения на операции в долларах, ужесточали условия обслуживания работы с российскими клиентами.
Глава РФПИ, тем не менее, утверждает, что на данный момент эти ограничения не являются статистически значимыми. «Как мы видим по всем цифрам, по росту товарооборота, взаимодействие находится на очень высоком уровне и все попытки ему помешать являются неудачными», – говорит Дмитриев. Глава фонда уверен, что многолетние партнерство позволило выработать много механизмов успешного взаимодействия и что количество этих механизмов будет только нарастать и только улучшаться. В связи с этим санкции не смогут помешать расширению сотрудничества, уверен он.
«Поэтому мы не видим возможности вот таким, опять-таки, нелегитимным санкциям повлиять на настолько мощное взаимодействие между нашими странами, которое происходит», – заключил он.