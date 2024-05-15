РФПИ расширяет взаимодействие с Китаем

За последние 10 лет РФПИ реализовал 50 проектов с общим объемом инвестиций более 780 млрд руб., и почти в каждый третий из них фонд смог привлечь инвесторов из КНР, подчеркнул Дмитриев. За этот период почти две трети всех проектов с участием китайского капитала реализовывалось при участии фонда, уточняет он. «Фактически 60% взаимодействия по количеству проектов между Россией и Китаем – это то, что делает РФПИ. Соответственно, наши компании показывают очень хорошие результаты. Выручка портфельных компаний, куда китайские партнеры инвестировали с РФПИ, составила более 4 трлн руб. в 2023 г., и мы показываем, что совместные российско-китайские инвестиции успешны», – сказал глава фонда.