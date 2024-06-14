Эксперты МВФ предложили использовать ИИ для этических экономических рекомендаций

Эксперты МВФ предложили использовать ИИ для этических экономических рекомендацийБольшая языковая модель помогает построить экономику на принципах МВФ с общечеловеческими ценностями
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) предложили принципиально новую методику обучения больших языковых моделей (large language model, LLM), которая должна позволить использовать при выработке решений в области экономической политики исторический опыт. В частности, подразумевается расширенное использование современной истории о реформах и их последствиях. Рекомендации будут проверяться на фактическую достоверность, т. е. модель будет сверяться с результатами применения похожих предложений в прошлом. Если то или иное решение в предыдущие годы привело к плохим последствиям, это будет учитываться. Такой принцип должен помочь избежать вредоносных рекомендаций властям. Подход описан в докладе «Обучение с подкреплением из исторического опыта: как применить ИИ в экономической политике».
Одна из характерных черт модели МВФ – это ее этичность. Она сортирует рекомендации в том числе в зависимости от предполагаемой реакции общества на те или иные решения. «Ключевым вызовом была настройка модели таким образом, чтобы ее результаты соответствовали общечеловеческим ценностям, что делает их менее вредными, более полезными, честными и благотворными для общества», – говорится в докладе.