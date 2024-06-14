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Эксперты МВФ предложили использовать ИИ для этических экономических рекомендаций

Большая языковая модель помогает построить экономику на принципах МВФ с общечеловеческими ценностями
Антон Козлов
Эксперты предупреждают, что полученный ИИ результат, как и любые подобные инструменты, нельзя использовать без постоянного взаимодействия с экспертами-людьми/ Rafael Henrique / SOPA Images / Sipa USA

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) предложили принципиально новую методику обучения больших языковых моделей (large language model, LLM), которая должна позволить использовать при выработке решений в области экономической политики исторический опыт. В частности, подразумевается расширенное использование современной истории о реформах и их последствиях. Рекомендации будут проверяться на фактическую достоверность, т. е. модель будет сверяться с результатами применения похожих предложений в прошлом. Если то или иное решение в предыдущие годы привело к плохим последствиям, это будет учитываться. Такой принцип должен помочь избежать вредоносных рекомендаций властям. Подход описан в докладе «Обучение с подкреплением из исторического опыта: как применить ИИ в экономической политике».

Одна из характерных черт модели МВФ – это ее этичность. Она сортирует рекомендации в том числе в зависимости от предполагаемой реакции общества на те или иные решения. «Ключевым вызовом была настройка модели таким образом, чтобы ее результаты соответствовали общечеловеческим ценностям, что делает их менее вредными, более полезными, честными и благотворными для общества», – говорится в докладе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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