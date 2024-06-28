Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

ФНС скорректирует механизм амнистии по просьбе бизнеса

Ранее на широкую трактовку предложенной нормы жаловались в деловых объединениях
Дарья Мосолкина
Амнистия не может быть абсолютной и безусловной – такая концепция была выработана ФНС (на фото – ее руководитель Даниил Егоров) по итогам обсуждения с общественными объединениями предпринимателей/ Михаил Климентьев / РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует предложить ко второму чтению законопроекта о масштабных поправках в Налоговый кодекс (НК) ряд уточнений текста ст. 5 (регламентирует понятие дробления и порядок амнистии бизнеса. – «Ведомости») по итогам обсуждения с бизнесом, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. При этом устанавливать в законодательстве детальные критерии дробления, как просили деловые ассоциации, не требуется, так как сформировавшейся практики по этому вопросу достаточно, а какого-то нового толкования данного термина не предполагается, отметил он. Любое определение формальных параметров допустимого или недопустимого дробления создает новые возможности для обхода закона, считают в ФНС.

Бизнес-объединение «Опора России» попросила при доработке более детально описать понятие дробления, уточнить его критерии и алгоритм доказывания вины. Например, следует обозначить, что деление может быть законно, если оно совершено «с деловой целью». Такую позицию глава «Опоры России» Александр Калинин изложил в письме на имя председателя думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова. Документ есть у «Ведомостей», депутат подтвердил его получение в ходе выступления на экспертном совете комитета 24 июня. Амнистия должна быть разовой, механизм – максимально простым, а заложенный формат мониторинга налогоплательщиков до 2026 г. – удобным, отмечает Калинин в письме.

Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных