ФНС скорректирует механизм амнистии по просьбе бизнеса

ФНС скорректирует механизм амнистии по просьбе бизнесаРанее на широкую трактовку предложенной нормы жаловались в деловых объединениях
Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует предложить ко второму чтению законопроекта о масштабных поправках в Налоговый кодекс (НК) ряд уточнений текста ст. 5 (регламентирует понятие дробления и порядок амнистии бизнеса. – «Ведомости») по итогам обсуждения с бизнесом, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. При этом устанавливать в законодательстве детальные критерии дробления, как просили деловые ассоциации, не требуется, так как сформировавшейся практики по этому вопросу достаточно, а какого-то нового толкования данного термина не предполагается, отметил он. Любое определение формальных параметров допустимого или недопустимого дробления создает новые возможности для обхода закона, считают в ФНС.
Бизнес-объединение «Опора России» попросила при доработке более детально описать понятие дробления, уточнить его критерии и алгоритм доказывания вины. Например, следует обозначить, что деление может быть законно, если оно совершено «с деловой целью». Такую позицию глава «Опоры России» Александр Калинин изложил в письме на имя председателя думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова. Документ есть у «Ведомостей», депутат подтвердил его получение в ходе выступления на экспертном совете комитета 24 июня. Амнистия должна быть разовой, механизм – максимально простым, а заложенный формат мониторинга налогоплательщиков до 2026 г. – удобным, отмечает Калинин в письме.