ФНС скорректирует механизм амнистии по просьбе бизнеса

Бизнес-объединение «Опора России» попросила при доработке более детально описать понятие дробления, уточнить его критерии и алгоритм доказывания вины. Например, следует обозначить, что деление может быть законно, если оно совершено «с деловой целью». Такую позицию глава «Опоры России» Александр Калинин изложил в письме на имя председателя думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова. Документ есть у «Ведомостей», депутат подтвердил его получение в ходе выступления на экспертном совете комитета 24 июня. Амнистия должна быть разовой, механизм – максимально простым, а заложенный формат мониторинга налогоплательщиков до 2026 г. – удобным, отмечает Калинин в письме.