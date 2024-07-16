Агрегаторы создадут фонд компенсации за ущерб таксистам и курьерам

Агрегаторы создадут фонд компенсации за ущерб таксистам и курьерамВыплаты будут производиться в случае нарушения прав занятых на платформах
Депутаты предложили создать компенсационный фонд, из которого будут совершаться выплаты курьерам и таксистам, права которых нарушили агрегаторы. Фонд будет пополняться за счет взносов цифровых платформ занятости, которые войдут в специальный реестр ФНС. Минимальный размер такого взноса предлагается установить на уровне 3 млн руб. Это следует из последней версии законопроекта о платформенной занятости, которая рассматривалась на совещании у руководителя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева (документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили три участника рабочей группы).
Компенсационным фондом «будет обособленное имущество, принадлежащее Совету цифровых платформ на праве собственности и первоначально формируемое исключительно в денежной форме за счет обязательных взносов ее членов», говорится в тексте законопроекта. Размещение средств будет проводиться через управляющую компанию на основании договора доверительного управления. Требования к составу и структуре средств фонда будут определяться инвестиционной декларацией, принятой Советом, отмечается в документе.