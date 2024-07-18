Что означает ухудшение оценок ООН по численности населения Земли

Эксперты ООН резко ухудшили свой демографический прогноз по численности населения земли. По их оценкам, количество людей будет расти до 2080-х гг. и достигнет пикового значения в 10,3 млрд по сравнению с 8,2 млрд в 2030 г. Об этом говорится в докладе ООН по долгосрочным глобальным демографическим перспективам. После этого население начнет устойчиво сокращаться. Эксперты организации обращают внимание, что 10 лет назад в аналогичном прогнозе они ожидали, что пик по численности населения будет пройден позже, а вероятность его достижения в XXI в. оценивали максимум в 30%. К концу столетия количество людей сократится до 10,2 млрд, прогнозируют в ООН. Вероятность этого сценария – 80%. Более раннее достижение пика прогнозируемой численности населения планеты обусловлено несколькими факторами. В частности, более низкие, чем ожидалось, уровни рождаемости в последние годы в крупнейших странах, особенно в Китае. Уже сейчас каждый четвертый человек живет в стране, численность населения которой достигла своего пика, отмечают эксперты. В 63 странах, где проживает 28% населения, популяция достигла пика раньше 2024 г. К этой группе относятся Китай, Германия, Япония и Россия. В течение следующих 30 лет число людей, проживающих в этих государствах, сократится на 14%.