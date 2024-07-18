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/ Экономика

Что означает ухудшение оценок ООН по численности населения Земли

В организации констатируют демографический кризис, но эксперты считают прогноз даже оптимистичным
Антон Козлов
Amit Dave / Reuters

Эксперты ООН резко ухудшили свой демографический прогноз по численности населения земли. По их оценкам, количество людей будет расти до 2080-х гг. и достигнет пикового значения в 10,3 млрд по сравнению с 8,2 млрд в 2030 г. Об этом говорится в докладе ООН по долгосрочным глобальным демографическим перспективам. После этого население начнет устойчиво сокращаться. Эксперты организации обращают внимание, что 10 лет назад в аналогичном прогнозе они ожидали, что пик по численности населения будет пройден позже, а вероятность его достижения в XXI в. оценивали максимум в 30%. К концу столетия количество людей сократится до 10,2 млрд, прогнозируют в ООН. Вероятность этого сценария – 80%. Более раннее достижение пика прогнозируемой численности населения планеты обусловлено несколькими факторами. В частности, более низкие, чем ожидалось, уровни рождаемости в последние годы в крупнейших странах, особенно в Китае. Уже сейчас каждый четвертый человек живет в стране, численность населения которой достигла своего пика, отмечают эксперты. В 63 странах, где проживает 28% населения, популяция достигла пика раньше 2024 г. К этой группе относятся Китай, Германия, Япония и Россия. В течение следующих 30 лет число людей, проживающих в этих государствах, сократится на 14%.

Другая группа из 48 стран, где проживает 10% населения и в которых демографическая картина не столь мрачная, но все же далека от оптимизма, будет преодолевать пик в период с 2025 по 2054 г. К ним относятся, например, Бразилия, Иран, Турция и Вьетнам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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