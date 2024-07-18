Что означает ухудшение оценок ООН по численности населения Земли

Что означает ухудшение оценок ООН по численности населения ЗемлиВ организации констатируют демографический кризис, но эксперты считают прогноз даже оптимистичным
Эксперты ООН резко ухудшили свой демографический прогноз по численности населения земли. По их оценкам, количество людей будет расти до 2080-х гг. и достигнет пикового значения в 10,3 млрд по сравнению с 8,2 млрд в 2030 г. Об этом говорится в докладе ООН по долгосрочным глобальным демографическим перспективам. После этого население начнет устойчиво сокращаться. Эксперты организации обращают внимание, что 10 лет назад в аналогичном прогнозе они ожидали, что пик по численности населения будет пройден позже, а вероятность его достижения в XXI в. оценивали максимум в 30%. К концу столетия количество людей сократится до 10,2 млрд, прогнозируют в ООН. Вероятность этого сценария – 80%. Более раннее достижение пика прогнозируемой численности населения планеты обусловлено несколькими факторами. В частности, более низкие, чем ожидалось, уровни рождаемости в последние годы в крупнейших странах, особенно в Китае. Уже сейчас каждый четвертый человек живет в стране, численность населения которой достигла своего пика, отмечают эксперты. В 63 странах, где проживает 28% населения, популяция достигла пика раньше 2024 г. К этой группе относятся Китай, Германия, Япония и Россия. В течение следующих 30 лет число людей, проживающих в этих государствах, сократится на 14%.
Другая группа из 48 стран, где проживает 10% населения и в которых демографическая картина не столь мрачная, но все же далека от оптимизма, будет преодолевать пик в период с 2025 по 2054 г. К ним относятся, например, Бразилия, Иран, Турция и Вьетнам.