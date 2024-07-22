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/ Экономика

Аналитики допустили выполнение наццели по импорту уже в этом году

Из-за проблем с расчетами его доля в ВВП может опуститься до 17% на пять лет раньше срока
Яков Тимаков
Доля импорта должна сокращаться не за счет административных барьеров, а благодаря собственным конкурентным производствам, говорил Владимир Путин на ПМЭФе. Страны-партнеры его не послушали и решили все же ограничить поставки в Россию / Андрей Гордеев / Ведомости

Проблемы с расчетами могут привести к досрочному выполнению цели майского указа президента по импорту. Согласно документу, правительство должно снизить долю иностранной продукции в ВВП с 18,7% в 2023 г. до 17% в 2030 г. Этот показатель может быть достигнут уже в этом году, допустили опрошенные «Ведомостями» аналитики. По оценкам ЦБ, за первую половину 2024 г. импорт товаров и услуг составил $174,7 млрд. Это на 7,4% ниже, чем годом ранее, при этом ожидается, что ВВП по итогам этого года вырастет более чем на 3%. Такую оценку в июне давал заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Согласно апрельскому прогнозу Минэка, рост реального ВВП ожидался на уровне 2,8%. В номинальном выражении показатель прогнозировался в 191 трлн руб., или более $2 трлн по ожидаемому ведомством курсу в 94,7 руб./$. Сейчас нацвалюта существенно крепче – 87,6 руб./$.

Если импорт опустится до 17%, то это станет уже второй поставленной президентом целью, которую получилось выполнить досрочно. Россия вошла в четверку крупнейших экономик мира по показателю ВВП по паритету покупательной способности, сообщал ранее Всемирный банк, который проводит такие расчеты. Достичь этого к 2030 г. Владимир Путин поручал в послании к Федеральному собранию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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