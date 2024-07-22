Аналитики допустили выполнение наццели по импорту уже в этом году

Проблемы с расчетами могут привести к досрочному выполнению цели майского указа президента по импорту. Согласно документу, правительство должно снизить долю иностранной продукции в ВВП с 18,7% в 2023 г. до 17% в 2030 г. Этот показатель может быть достигнут уже в этом году, допустили опрошенные «Ведомостями» аналитики. По оценкам ЦБ, за первую половину 2024 г. импорт товаров и услуг составил $174,7 млрд. Это на 7,4% ниже, чем годом ранее, при этом ожидается, что ВВП по итогам этого года вырастет более чем на 3%. Такую оценку в июне давал заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Согласно апрельскому прогнозу Минэка, рост реального ВВП ожидался на уровне 2,8%. В номинальном выражении показатель прогнозировался в 191 трлн руб., или более $2 трлн по ожидаемому ведомством курсу в 94,7 руб./$. Сейчас нацвалюта существенно крепче – 87,6 руб./$.