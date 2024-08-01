Бизнес предложил изменить закон о госзакупках для вывода клининга из тени

Бизнес предложил изменить закон о госзакупках для вывода клининга из тениПрозрачные компании проигрывают недобросовестным
Экспертный совет ведущих деловых объединений, куда входят Российский союз промышленников и предпринимателей, «Опора России», «Деловая Россия» и Торгово-промышленная палата, предложил внести изменения в механизм госзакупок с целью вывода из тени трудоемких отраслей. Инициатива направлена на расширение требований к компаниям, которые демпингуют цены в контрактах за счет экономии на налогах. Свои рекомендации авторы предложений разъясняют на примере отрасли клининга. Они адресованы председателю думского комитета по экономической политике Максиму Топилину. Документ за подписью председателя совета, вице-президента «Деловой России» Антона Данилова-Данильяна есть у «Ведомостей». Топилин подтвердил факт его получения.
Бизнес хочет оформить предложение поправками к уже внесенному законопроекту, который предполагает комплексные изменения в законе о госзакупках (44-ФЗ). Его внесли депутаты в начале июля, а рассмотрение назначено на осеннюю сессию, после того как будут предоставлены отзывы на него. Законопроект, в частности, устанавливает требования по заключению контрактов в письменной форме, а также особенности механизма исполнения по закупкам, содержащим сведения гостайны.