Бизнес предложил изменить закон о госзакупках для вывода клининга из тени

Бизнес хочет оформить предложение поправками к уже внесенному законопроекту, который предполагает комплексные изменения в законе о госзакупках (44-ФЗ). Его внесли депутаты в начале июля, а рассмотрение назначено на осеннюю сессию, после того как будут предоставлены отзывы на него. Законопроект, в частности, устанавливает требования по заключению контрактов в письменной форме, а также особенности механизма исполнения по закупкам, содержащим сведения гостайны.