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/ Экономика

Бизнес предложил изменить закон о госзакупках для вывода клининга из тени

Прозрачные компании проигрывают недобросовестным
Дарья Мосолкина
Бизнесу не нравится, что недобросовестные подрядчики передают выигранные на тендерах контракты на уровень ниже, где непосредственно клинингом часто занимаются нелегальные мигранты/ Евгений Епанчинцев / ТАСС

Экспертный совет ведущих деловых объединений, куда входят Российский союз промышленников и предпринимателей, «Опора России», «Деловая Россия» и Торгово-промышленная палата, предложил внести изменения в механизм госзакупок с целью вывода из тени трудоемких отраслей. Инициатива направлена на расширение требований к компаниям, которые демпингуют цены в контрактах за счет экономии на налогах. Свои рекомендации авторы предложений разъясняют на примере отрасли клининга. Они адресованы председателю думского комитета по экономической политике Максиму Топилину. Документ за подписью председателя совета, вице-президента «Деловой России» Антона Данилова-Данильяна есть у «Ведомостей». Топилин подтвердил факт его получения.

Бизнес хочет оформить предложение поправками к уже внесенному законопроекту, который предполагает комплексные изменения в законе о госзакупках (44-ФЗ). Его внесли депутаты в начале июля, а рассмотрение назначено на осеннюю сессию, после того как будут предоставлены отзывы на него. Законопроект, в частности, устанавливает требования по заключению контрактов в письменной форме, а также особенности механизма исполнения по закупкам, содержащим сведения гостайны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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