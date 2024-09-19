Как Минэк предложил пересмотреть параметры федерального инвествычета

При этом максимальная сумма ФИНВ в год не может превышать сумму, эквивалентную 5 процентным пунктам от ставки налога на прибыль, который зачисляется в федеральный бюджет (8 п. п. из 25%), остаток может переноситься в течение 10 лет, следует из документа. Право вычета может быть передано другой компании в рамках одной группы. В общей сложности на выплаты по ФИНВ из федерального бюджета планируется выделить 200 млрд руб. в год, пояснил «Ведомостям» представитель Минэка. По его словам, в ближайшее время документ планируется разместить на портале проектов нормативных правовых актов. Ранее о том, что министерство пересмотрело параметры ФИНВ, писал Forbes.