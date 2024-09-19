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/ Экономика

Как Минэк предложил пересмотреть параметры федерального инвествычета

В ближайшие дни начнется их публичное обсуждение
Дарья Мосолкина
Изначально Минэк предлагал установить ФИНВ на уровне 25% от суммы инвестиций/ Андрей Гордеев / Ведомости

Минэк после серии обсуждений с бизнесом подготовил новый проект постановления правительства, который установит основные правила действия федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ). Согласно документу (есть у «Ведомостей»), ФИНВ смогут применять компании из отдельных отраслей, занимающиеся, в частности, добычей полезных ископаемых, обрабатывающим производством, обеспечением электроэнергией, газом и кондиционированием воздуха, научными исследованиями и разработками, а также гостиницы и предприятия общественного питания. Размер вычета составит 6% от суммы расходов предприятия на приобретение, создание или модернизацию основных средств и нематериальных активов.

При этом максимальная сумма ФИНВ в год не может превышать сумму, эквивалентную 5 процентным пунктам от ставки налога на прибыль, который зачисляется в федеральный бюджет (8 п. п. из 25%), остаток может переноситься в течение 10 лет, следует из документа. Право вычета может быть передано другой компании в рамках одной группы. В общей сложности на выплаты по ФИНВ из федерального бюджета планируется выделить 200 млрд руб. в год, пояснил «Ведомостям» представитель Минэка. По его словам, в ближайшее время документ планируется разместить на портале проектов нормативных правовых актов. Ранее о том, что министерство пересмотрело параметры ФИНВ, писал Forbes.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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