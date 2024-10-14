Минтруд планирует актуализировать ряд норм Трудового кодекса

Минтруд планирует актуализировать ряд норм Трудового кодексаНапример, можно изменить подходы при устройстве на вторую работу, считает министр труда Антон Котяков
Минтруд совместно с Минэком разрабатывают законопроект, который актуализирует часть трудовых норм, рассказал в интервью «Ведомостям» министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Речь идет о широком круге вопросов – сверхурочные, отпуска, наем на работу новых сотрудников. Пока нет консенсуса между профсоюзами и работодателями по конкретным мерам, добавил министр. «Но все сходятся в том, что сегодня есть нормы в Трудовом кодексе (ТК), которые нуждаются в актуализации», – подчеркнул Котяков.
В качестве примера министр труда привел требование, связанное с устройством на вторую работу. Согласно нормам ТК, сотрудник может устроиться на другую работу только на полставки. «Если условия труда позволяют, то, возможно, это не тот аспект, который мы должны жестко контролировать и не допускать возможности трудоустройства», – полагает Котяков. Бизнес считает, что это формальное ограничение, которое к тому же сложно контролировать, добавил министр. Минэкономразвития обобщило запросы от предпринимательского сообщества на изменение части норм ТК, пояснил Котяков.