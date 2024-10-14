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Минтруд планирует актуализировать ряд норм Трудового кодекса

Например, можно изменить подходы при устройстве на вторую работу, считает министр труда Антон Котяков
Анастасия Бойко
Евгений Разумный / Ведомости

Минтруд совместно с Минэком разрабатывают законопроект, который актуализирует часть трудовых норм, рассказал в интервью «Ведомостям» министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Речь идет о широком круге вопросов – сверхурочные, отпуска, наем на работу новых сотрудников. Пока нет консенсуса между профсоюзами и работодателями по конкретным мерам, добавил министр. «Но все сходятся в том, что сегодня есть нормы в Трудовом кодексе (ТК), которые нуждаются в актуализации», – подчеркнул Котяков.

В качестве примера министр труда привел требование, связанное с устройством на вторую работу. Согласно нормам ТК, сотрудник может устроиться на другую работу только на полставки. «Если условия труда позволяют, то, возможно, это не тот аспект, который мы должны жестко контролировать и не допускать возможности трудоустройства», – полагает Котяков. Бизнес считает, что это формальное ограничение, которое к тому же сложно контролировать, добавил министр. Минэкономразвития обобщило запросы от предпринимательского сообщества на изменение части норм ТК, пояснил Котяков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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