Минтруд планирует актуализировать ряд норм Трудового кодекса

В качестве примера министр труда привел требование, связанное с устройством на вторую работу. Согласно нормам ТК, сотрудник может устроиться на другую работу только на полставки. «Если условия труда позволяют, то, возможно, это не тот аспект, который мы должны жестко контролировать и не допускать возможности трудоустройства», – полагает Котяков. Бизнес считает, что это формальное ограничение, которое к тому же сложно контролировать, добавил министр. Минэкономразвития обобщило запросы от предпринимательского сообщества на изменение части норм ТК, пояснил Котяков.