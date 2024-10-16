Минэк уточнил порядок приостановки прав заграничных миноритариев ЭЗO

Минэк уточнил порядок приостановки прав заграничных миноритариев ЭЗOКосвенные российские владельцы таких компаний смогут самостоятельно обращаться в суд
Минэкономразвития разработало проект постановления правительства, определяющего механизм приостановки прав иностранных миноритариев экономически значимых организаций (ЭЗО). Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили в аппарате первого замминистра экономического развития Ильи Торосова (курирует институт ЭЗО). Подать заявление в суд с требованием приостановить корпоративные права иностранного юрлица, владеющего не менее 5% голосующих акций или долей ЭЗО, смогут профильные министерства (ведомства) или его косвенные российские владельцы с долей участия более 50%, следует из документа. При этом перед обращением в суд им необходимо будет получить заключение правительственной комиссии по иностранным инвестициям.
Для получения одобрения правкомиссии профильный федеральный орган исполнительной власти (ФОИВ) должен будет подготовить обоснование для такого решения и направить его на рассмотрение вместе с заявлением российского участника ЭЗО. Кроме того, заявитель должен обосновать необходимость приостановки корпоративных прав иностранного миноритария. Если же доказать такую целесообразность невозможно, то достаточно приложить документы, «доступные в сложившихся обстоятельствах», указано в проекте. В среднем получение заключения правкомиссии займет около двух месяцев: 15 рабочих дней для направления ФОИВом заявления в комиссию, 30 календарных дней его на рассмотрение и еще 10 – на отправку решения, следует из предложений Минэка.