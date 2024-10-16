Минэк уточнил порядок приостановки прав заграничных миноритариев ЭЗO

Для получения одобрения правкомиссии профильный федеральный орган исполнительной власти (ФОИВ) должен будет подготовить обоснование для такого решения и направить его на рассмотрение вместе с заявлением российского участника ЭЗО. Кроме того, заявитель должен обосновать необходимость приостановки корпоративных прав иностранного миноритария. Если же доказать такую целесообразность невозможно, то достаточно приложить документы, «доступные в сложившихся обстоятельствах», указано в проекте. В среднем получение заключения правкомиссии займет около двух месяцев: 15 рабочих дней для направления ФОИВом заявления в комиссию, 30 календарных дней его на рассмотрение и еще 10 – на отправку решения, следует из предложений Минэка.