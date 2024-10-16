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Минэк уточнил порядок приостановки прав заграничных миноритариев ЭЗO

Косвенные российские владельцы таких компаний смогут самостоятельно обращаться в суд
Дарья Мосолкина
Механизм впервые предусматривает возможность для российских акционеров самостоятельно инициировать процедуру приостановки корпоративных прав иностранных владельцев ЭЗО/ Максим Стулов / Ведомости

Минэкономразвития разработало проект постановления правительства, определяющего механизм приостановки прав иностранных миноритариев экономически значимых организаций (ЭЗО). Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили в аппарате первого замминистра экономического развития Ильи Торосова (курирует институт ЭЗО). Подать заявление в суд с требованием приостановить корпоративные права иностранного юрлица, владеющего не менее 5% голосующих акций или долей ЭЗО, смогут профильные министерства (ведомства) или его косвенные российские владельцы с долей участия более 50%, следует из документа. При этом перед обращением в суд им необходимо будет получить заключение правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

Для получения одобрения правкомиссии профильный федеральный орган исполнительной власти (ФОИВ) должен будет подготовить обоснование для такого решения и направить его на рассмотрение вместе с заявлением российского участника ЭЗО. Кроме того, заявитель должен обосновать необходимость приостановки корпоративных прав иностранного миноритария. Если же доказать такую целесообразность невозможно, то достаточно приложить документы, «доступные в сложившихся обстоятельствах», указано в проекте. В среднем получение заключения правкомиссии займет около двух месяцев: 15 рабочих дней для направления ФОИВом заявления в комиссию, 30 календарных дней его на рассмотрение и еще 10 – на отправку решения, следует из предложений Минэка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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