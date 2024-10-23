ФНС признала необязательным прямое упоминание дробления в проверках для амнистии

ФНС признала необязательным прямое упоминание дробления в проверках для амнистииБизнес жалуется, что налоговики перестали указывать это правонарушение в актах проверок
Наличие или отсутствие в акте налоговой проверки формулировки «дробление бизнеса» не ограничивает право налогоплательщиков на амнистию. Такие разъяснения дала ФНС в методических рекомендациях, опубликованных 18 октября. Правонарушение устанавливается через его «сущностные признаки», перечисленные в НК РФ, пишет ФНС. Кроме того, дробление отличается от иных правонарушений «особым порядком определения размера действительных налоговых обязательств» – а именно, путем консолидации по всем участникам схемы доходов и других показателей, соблюдение которых является условием применения спецрежимов (например, численность сотрудников и стоимость активов. – «Ведомости»), пишет налоговое ведомство.
Право на амнистию за дробление бизнеса вошло в состав налоговой реформы, принятой в июле текущего года. Согласно поправкам, после начала их действия (нормы об амнистии в отличие от большинства других новаций начали действовать с 12 июля) вступление в силу решений по уже завершенным проверкам за 2022–2024 г. будет приостановлено. Налогоплательщики же получат возможность добровольно консолидировать бизнес с 2025 г., избежав тем самым наказания за предыдущие периоды.