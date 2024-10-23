ФНС признала необязательным прямое упоминание дробления в проверках для амнистии

Право на амнистию за дробление бизнеса вошло в состав налоговой реформы, принятой в июле текущего года. Согласно поправкам, после начала их действия (нормы об амнистии в отличие от большинства других новаций начали действовать с 12 июля) вступление в силу решений по уже завершенным проверкам за 2022–2024 г. будет приостановлено. Налогоплательщики же получат возможность добровольно консолидировать бизнес с 2025 г., избежав тем самым наказания за предыдущие периоды.