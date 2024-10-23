Депутаты предложили зафиксировать параметры налоговой системы до 2030 года

Депутаты предложили зафиксировать параметры налоговой системы до 2030 годаКомитет по бюджету консолидировал замечания и предложения к проекту бюджета
Комитет Госдумы по бюджету и налогам консолидировал замечания Счетной палаты, профильных комитетов, экспертов и бизнеса к главному финансовому плану страны и предложил корректировки ко второму чтению. «Ведомости» ознакомились с документом, опубликованным 22 октября в информационной базе нижней палаты парламента. В числе предложений – пересмотр налоговых льгот, дополнительные средства новым регионам и стабилизация фискальной политики до 2030 г.
Накануне профильный комитет рекомендовал проект федерального бюджета к принятию в первом чтении.
Предложения по расходам
Структура расходов федерального бюджета по отношению как к общей сумме трат, так и к объему ВВП по разделам классификации расходов остается стабильной, подчеркивается в заключении. Комитет обозначил ко второму чтению точечные поправки в расходную часть бюджета. Например, депутаты предложили расширить финансирование МВД, МЧС и Росгвардии в новых регионах, а именно: платить надбавку в размере 65% от должностного оклада «за особые условия службы» сотрудникам на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.