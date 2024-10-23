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Депутаты предложили зафиксировать параметры налоговой системы до 2030 года

Комитет по бюджету консолидировал замечания и предложения к проекту бюджета
Ксения Котченко
Яков Тимаков
Анастасия Бойко
Пресс-служба Госдумы

Комитет Госдумы по бюджету и налогам консолидировал замечания Счетной палаты, профильных комитетов, экспертов и бизнеса к главному финансовому плану страны и предложил корректировки ко второму чтению. «Ведомости» ознакомились с документом, опубликованным 22 октября в информационной базе нижней палаты парламента. В числе предложений – пересмотр налоговых льгот, дополнительные средства новым регионам и стабилизация фискальной политики до 2030 г.

Накануне профильный комитет рекомендовал проект федерального бюджета к принятию в первом чтении.

Предложения по расходам

Структура расходов федерального бюджета по отношению как к общей сумме трат, так и к объему ВВП по разделам классификации расходов остается стабильной, подчеркивается в заключении. Комитет обозначил ко второму чтению точечные поправки в расходную часть бюджета. Например, депутаты предложили расширить финансирование МВД, МЧС и Росгвардии в новых регионах, а именно: платить надбавку в размере 65% от должностного оклада «за особые условия службы» сотрудникам на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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