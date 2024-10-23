Депутаты предложили зафиксировать параметры налоговой системы до 2030 года

Структура расходов федерального бюджета по отношению как к общей сумме трат, так и к объему ВВП по разделам классификации расходов остается стабильной, подчеркивается в заключении. Комитет обозначил ко второму чтению точечные поправки в расходную часть бюджета. Например, депутаты предложили расширить финансирование МВД, МЧС и Росгвардии в новых регионах, а именно: платить надбавку в размере 65% от должностного оклада «за особые условия службы» сотрудникам на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.