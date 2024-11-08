Расходы на российские ИТ-решения и электронику зачтут с двойным коэффициентом

Как работает коэффициент

Например, компания разработала или приобрела ПО стоимостью 1 млн руб. и поставила его на учет как нематериальный актив. Она может амортизировать расход на него в течение определенного срока. Например, при установленном в пять лет сроке полезного использования ПО компания должна будет списывать по 200 000 руб. ежегодно, но при увеличенном коэффициенте амортизации она сможет списать 400 000 руб. в первый год, еще 400 000 руб. во второй и оставшиеся 200 000 руб. в третий.