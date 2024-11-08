Расходы на российские ИТ-решения и электронику зачтут с двойным коэффициентом

Расходы на российские ИТ-решения и электронику зачтут с двойным коэффициентомЭто снизит налоговую нагрузку и может стать стимулом для импортозамещения
С 2025 г. компании смогут учитывать расходы на отечественное программное обеспечение (ПО) и высокотехнологичные решения с двойным коэффициентом, что позволит снизить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, заявил статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов на Русском экономическом форуме (РЭФ-24) в Челябинске. Он подчеркнул, что эта мера призвана мотивировать российские компании инвестировать в отечественные разработки и поддерживать курс на технологический суверенитет.
Таким образом, если организация направляет существенные средства на обновление технологичной инфраструктуры отечественными марками, налоговая нагрузка станет значительно меньше, отметил чиновник.
На практике эта мера означает, что с учетом дополнительного коэффициента сумма зачитываемых расходов компании становится больше, а прибыль, то есть налоговая база и, соответственно, сама сумма налога на прибыль – меньше.
Как работает коэффициент
Например, компания разработала или приобрела ПО стоимостью 1 млн руб. и поставила его на учет как нематериальный актив. Она может амортизировать расход на него в течение определенного срока. Например, при установленном в пять лет сроке полезного использования ПО компания должна будет списывать по 200 000 руб. ежегодно, но при увеличенном коэффициенте амортизации она сможет списать 400 000 руб. в первый год, еще 400 000 руб. во второй и оставшиеся 200 000 руб. в третий.
«В текущих условиях мы фокусируемся на секторах экономики, которые способствуют достижению цели технологического суверенитета», – сказал Сазанов на РЭФ-24. Замминистра уточнил, что с текущим повышением налоговой ставки уровень субсидирования отрасли растет с 30 до 50%, что в перспективе должно помочь российским производителям. Он подчеркнул, что Минфин открыт к диалогу и дальнейшей совместной работе по стимулированию инвестиционной деятельности компаний.
В 2024 г. объем поддержки предусмотрен в объеме 150 млрд руб., напомнил Сазанов. В случае успешной реализации мер поддержки и эффективности перенаправленных средств объемы финансирования могут быть увеличены в 2025 г., сообщил замминистра.
Представитель Минфина уточнил, что повышающий коэффициент для учета затрат применяется с 2023 г., «если продукт включен в перечень российского высокотехнологичного оборудования либо относится к сфере искусственного интеллекта и одновременно включен в единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ведет Минпромторг. – "Ведомости") или в реестр российского программного обеспечения (его ведет Минцифры. – "Ведомости")». Собеседник подтвердил, что для стимулирования отечественных производителей коэффициент по учету затрат на подобные продукты с 2025 г. повысится с 1,5 до 2. «Отмечаем, что со следующего года для применения повышенного коэффициента при учете затрат на программное обеспечение и ЭВМ отменяется требование об отнесении этой продукции к искусственному интеллекту», – добавил он.
Специальный советник по корпоративным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Наталья Бунина отмечает, что текущий перечень уже учитывает 42 позиции оборудования, расходы на которые могут быть учтены с полуторным коэффициентом. Поправки стимулируют производство и спрос на отечественное высокотехнологичное оборудование и позволят ускорить процессы импортозамещения и формирование технологического суверенитета страны, в первую очередь в ключевых отраслях экономики, говорит она.
За счет увеличения коэффициента предприятия получают возможность быстрее возвращать вложенные средства и повышать свою конкурентоспособность, добавляет заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.
Спрос на отечественные решения растет в крупных организациях, организациях с государственным участием и задействованных в стратегических отраслях, в то время как импортозамещение среди малого и среднего бизнеса вызывает трудности, отметила генеральный директор Content AI Светлана Дергачева. С учетом повышенной ставки по налогу на прибыль ждать быстрого перехода на отечественные решения от малого и среднего бизнеса не стоит, считает она. В этой ситуации двойной коэффициент может стать быть эффективным стимулом к импортозамещению, полагает топ-менеджер.
Мера стимулирует покупку отечественных решений, но не повышение качества продукта, сетует гендиректор компании «СмартТурбоТех», эксперт рынка НТИ TechNet Андрей Скатин.
В отдельности эта мера была бы неэффективна, считает доцент факультета программной инженерии и компьютерной техники ИТМО Александр Кугаевских. Среди других мер, стимулирующих рост закупок российских технологий, он назвал гранты на программы импортозамещения и прямые требования для госорганов и госкомпаний по переходу на отечественные решения. «Я бы еще добавил повышение ввозных пошлин и введение льготных кредитов на переоснащение предприятий», – отметил Кугаевских.