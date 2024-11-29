ФНС предостерегла бизнес от дробления для экономии на НДС

Разделение бизнеса на несколько юрлиц или ИП, чтобы избежать уплаты НДС при превышении порога дохода в 60 млн руб., следует рассматривать «как новый критерий дробления, который не затрагивает налог на прибыль, но затрагивает НДС». Об этом заявил заместитель начальника контрольного управления ФНС Константин Новоселов в ходе выступления на бизнес-завтраке «Ведомостей» «Налоговые итоги года». Даже если на бумаге будет существовать два лица, «каждое с выручкой до 60 млн руб., но суммарно по группе лиц доход больше 60 млн», то возникает обязанность платить НДС по ставке 5%, «потому что если мы говорим о дроблении, то для определения налоговых обязательств рассматриваем группу как единое целое», добавил он.