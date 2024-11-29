ФНС предостерегла бизнес от дробления для экономии на НДС

ФНС предостерегла бизнес от дробления для экономии на НДССоздание нескольких лиц для непересечения порога в 60 млн руб. будет рассматриваться как правонарушение
Разделение бизнеса на несколько юрлиц или ИП, чтобы избежать уплаты НДС при превышении порога дохода в 60 млн руб., следует рассматривать «как новый критерий дробления, который не затрагивает налог на прибыль, но затрагивает НДС». Об этом заявил заместитель начальника контрольного управления ФНС Константин Новоселов в ходе выступления на бизнес-завтраке «Ведомостей» «Налоговые итоги года». Даже если на бумаге будет существовать два лица, «каждое с выручкой до 60 млн руб., но суммарно по группе лиц доход больше 60 млн», то возникает обязанность платить НДС по ставке 5%, «потому что если мы говорим о дроблении, то для определения налоговых обязательств рассматриваем группу как единое целое», добавил он.
Бизнес, чьи прогнозные доходы на будущий год составляют больше 60 млн руб., должен для себя ответить на вопрос «что у меня будет с рисками по налогу на добавленную стоимость с 2025 г.?», подчеркнул Новоселов. С 2025 г. ему нужно будет перевести деятельность на одно лицо, либо соответствующим образом изменить организационную структуру, позволяющую исчислять НДС по новым правилам, подытожил он.