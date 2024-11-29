Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

ФНС предостерегла бизнес от дробления для экономии на НДС

Создание нескольких лиц для непересечения порога в 60 млн руб. будет рассматриваться как правонарушение
Дарья Мосолкина
Максим Стулов / Ведомости

Разделение бизнеса на несколько юрлиц или ИП, чтобы избежать уплаты НДС при превышении порога дохода в 60 млн руб., следует рассматривать «как новый критерий дробления, который не затрагивает налог на прибыль, но затрагивает НДС». Об этом заявил заместитель начальника контрольного управления ФНС Константин Новоселов в ходе выступления на бизнес-завтраке «Ведомостей» «Налоговые итоги года». Даже если на бумаге будет существовать два лица, «каждое с выручкой до 60 млн руб., но суммарно по группе лиц доход больше 60 млн», то возникает обязанность платить НДС по ставке 5%, «потому что если мы говорим о дроблении, то для определения налоговых обязательств рассматриваем группу как единое целое», добавил он.

Бизнес, чьи прогнозные доходы на будущий год составляют больше 60 млн руб., должен для себя ответить на вопрос «что у меня будет с рисками по налогу на добавленную стоимость с 2025 г.?», подчеркнул Новоселов. С 2025 г. ему нужно будет перевести деятельность на одно лицо, либо соответствующим образом изменить организационную структуру, позволяющую исчислять НДС по новым правилам, подытожил он.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных