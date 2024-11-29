«Эксперт РА»: рост доходов регионов отстает от темпов увеличения расходов

«Эксперт РА»: рост доходов регионов отстает от темпов увеличения расходовК концу года бюджеты субъектов могут перейти к дефициту при долговой нагрузке в 21%
Доходы региональных бюджетов по итогам девяти месяцев 2024 г. выросли на 5,5% в годовом выражении до 14,6 трлн руб., а положительную динамику показали 50 из 89 субъектов, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» «Динамика бюджетных и социально-экономических показателей регионов за девять месяцев 2024 г.». Если годом раньше по итогам девяти месяцев в структуре налоговых доходов преобладали поступления по налогу на прибыль, то в 2024 г. за тот же период превалируют доходы по НДФЛ, на втором месте находятся поступления по налогу на прибыль, сообщила «Ведомостям» руководитель отдела суверенных и региональных рейтингов «Эксперт РА» Татьяна Тирских.
При этом расходы росли опережающими темпами – на 7,8% год к году и составили 13,8 трлн руб., их рост зафиксирован в 66 регионах. Доля расходов социального блока (на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру, физическую культуру и спорт) за девять месяцев текущего года увеличилась на 2 п. п. в годовом выражении, сообщила Тирских. Рост этих затрат опережал увеличение расходов по национальной экономике (их доля в общей структуре снизилась на 1,1 п. п. год к году).