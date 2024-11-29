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/ Экономика

«Эксперт РА»: рост доходов регионов отстает от темпов увеличения расходов

К концу года бюджеты субъектов могут перейти к дефициту при долговой нагрузке в 21%
Ксения Котченко
Яков Тимаков
Евгений Разумный / Ведомости

Доходы региональных бюджетов по итогам девяти месяцев 2024 г. выросли на 5,5% в годовом выражении до 14,6 трлн руб., а положительную динамику показали 50 из 89 субъектов, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» «Динамика бюджетных и социально-экономических показателей регионов за девять месяцев 2024 г.». Если годом раньше по итогам девяти месяцев в структуре налоговых доходов преобладали поступления по налогу на прибыль, то в 2024 г. за тот же период превалируют доходы по НДФЛ, на втором месте находятся поступления по налогу на прибыль, сообщила «Ведомостям» руководитель отдела суверенных и региональных рейтингов «Эксперт РА» Татьяна Тирских.

При этом расходы росли опережающими темпами – на 7,8% год к году и составили 13,8 трлн руб., их рост зафиксирован в 66 регионах. Доля расходов социального блока (на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру, физическую культуру и спорт) за девять месяцев текущего года увеличилась на 2 п. п. в годовом выражении, сообщила Тирских. Рост этих затрат опережал увеличение расходов по национальной экономике (их доля в общей структуре снизилась на 1,1 п. п. год к году).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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