Эксперты фиксируют рост регистраций китайских компаний в России

Эксперты фиксируют рост регистраций китайских компаний в РоссииВ то же время число оформлений из офшорных зон снижается
Китайский бизнес стал чаще регистрировать компании в России. Количество среднемесячных регистраций юрлиц с участием его представителей выросло в 3,6 раза в 2022–2024 гг. по отношению к уровню 2020–2021 гг., говорится в исследовании «СПАРК-Интерфакса» (есть у «Ведомостей»). Если до введения санкций оформлялось в среднем менее 40 компаний в месяц, то после уже 135–145. Экспертные оценки сделаны на основе данных ЕГРЮЛа и функционала «СПАРК-Интерфакс».
Интерес вырос также со стороны других дружественных стран. Среднемесячные регистрации увеличились со стороны учредителей из Киргизии – в 2,2 раза (с 20 до 40–45 в месяц), Белоруссии – в 1,7 раза (со 120 до 145–150), Турции – в 1,5 раза (с 10 до 15–18), Казахстана – в 1,4 раза (с 20 до 30–35). Динамика показателей ряда государств с относительно скромным числом регистраций (менее 30 компаний в квартал) также была высокой. Предприниматели из Вьетнама нарастили число оформлений в 4,5 раза, Таджикистана – в 2,2 раза, Ирана – в 2,1 раза, Индии – в 1,5 раза.