Эксперты фиксируют рост регистраций китайских компаний в России

Интерес вырос также со стороны других дружественных стран. Среднемесячные регистрации увеличились со стороны учредителей из Киргизии – в 2,2 раза (с 20 до 40–45 в месяц), Белоруссии – в 1,7 раза (со 120 до 145–150), Турции – в 1,5 раза (с 10 до 15–18), Казахстана – в 1,4 раза (с 20 до 30–35). Динамика показателей ряда государств с относительно скромным числом регистраций (менее 30 компаний в квартал) также была высокой. Предприниматели из Вьетнама нарастили число оформлений в 4,5 раза, Таджикистана – в 2,2 раза, Ирана – в 2,1 раза, Индии – в 1,5 раза.