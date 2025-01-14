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/ Экономика

Эксперты фиксируют рост регистраций китайских компаний в России

В то же время число оформлений из офшорных зон снижается
Анастасия Бойко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Китайский бизнес стал чаще регистрировать компании в России. Количество среднемесячных регистраций юрлиц с участием его представителей выросло в 3,6 раза в 2022–2024 гг. по отношению к уровню 2020–2021 гг., говорится в исследовании «СПАРК-Интерфакса» (есть у «Ведомостей»). Если до введения санкций оформлялось в среднем менее 40 компаний в месяц, то после уже 135–145. Экспертные оценки сделаны на основе данных ЕГРЮЛа и функционала «СПАРК-Интерфакс».

Интерес вырос также со стороны других дружественных стран. Среднемесячные регистрации увеличились со стороны учредителей из Киргизии – в 2,2 раза (с 20 до 40–45 в месяц), Белоруссии – в 1,7 раза (со 120 до 145–150), Турции – в 1,5 раза (с 10 до 15–18), Казахстана – в 1,4 раза (с 20 до 30–35). Динамика показателей ряда государств с относительно скромным числом регистраций (менее 30 компаний в квартал) также была высокой. Предприниматели из Вьетнама нарастили число оформлений в 4,5 раза, Таджикистана – в 2,2 раза, Ирана – в 2,1 раза, Индии – в 1,5 раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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