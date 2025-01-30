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/ Экономика

Минтруд прогнозирует рост спроса на рабочие специальности к 2030 году

Ведомство обновило прогноз потребностей рынка труда на горизонте пяти лет
Ксения Котченко
Рост спроса на профессии и кадры со средним профессиональным образованием связан с ростом промышленного производства и импортозамещения
Рост спроса на профессии и кадры со средним профессиональным образованием связан с ростом промышленного производства и импортозамещения / Максим Стулов / Ведомости

Минтруд представил детальный прогноз потребностей экономики в кадрах на горизонте пяти лет. Всего потребуется на 3,1 млн сотрудников больше к 2030 г. относительно уровней 2022 г., когда численность занятых составила 72,1 млн, отметил глава ведомства Антон Котяков на правительственном часе в Совете Федерации. Еще в ноябре прошлого года Минтруд оценивал прирост потребности в 2,4 млн работников. Главным трендом станут структурные изменения в уровне образования сотрудников, а две трети новых рабочих мест должны ­будут занять люди со средним профессиональным образованием (СПО).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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