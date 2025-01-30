Минтруд прогнозирует рост спроса на рабочие специальности к 2030 году

Минтруд представил детальный прогноз потребностей экономики в кадрах на горизонте пяти лет. Всего потребуется на 3,1 млн сотрудников больше к 2030 г. относительно уровней 2022 г., когда численность занятых составила 72,1 млн, отметил глава ведомства Антон Котяков на правительственном часе в Совете Федерации. Еще в ноябре прошлого года Минтруд оценивал прирост потребности в 2,4 млн работников. Главным трендом станут структурные изменения в уровне образования сотрудников, а две трети новых рабочих мест должны ­будут занять люди со средним профессиональным образованием (СПО).