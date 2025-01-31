Трамп связал экономический кризис в США с политикой администрации Байдена

«То, что мы делаем и собираемся делать, – это то, что моя администрация действует с беспрецедентной скоростью, чтобы исправить катастрофы, которые мы унаследовали от абсолютно некомпетентной группы людей, и решить каждый кризис, с которым сталкивается наша страна, – сказал Трамп. – Это начинается с противостояния экономическому хаосу, вызванному провальными решениями предыдущей администрации».