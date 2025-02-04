Росреестр заплатит «Ростелекому» 5,1 млрд руб. за аренду дата-центра

Росреестр заплатит «Ростелекому» 5,1 млрд руб. за аренду дата-центраС 2022 г. стоимость этого контракта для ведомства выросла более чем в 3 раза
«Ростелеком» предоставит свои центры обработки данных (ЦОД) для работы Росреестра. В частности, мощности нужны для обеспечения работы Единого государственного реестра недвижимости – ФГИС ЕГРН. Конкурс в электронной форме на 5,1 млрд руб. был объявлен на сайте госзакупок 10 декабря 2024 г., победителя определили 24 января 2025 г. Согласно закупочной документации, «Ростелеком» будет оказывать услуги по предоставлению мощностей своих ЦОДов с 7 февраля 2025 г. по 31 января 2026 г.
В Росреестре не ответили на запрос «Ведомостей». Представитель «Ростелекома» отказался от комментариев.
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