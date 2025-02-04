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Росреестр заплатит «Ростелекому» 5,1 млрд руб. за аренду дата-центра

С 2022 г. стоимость этого контракта для ведомства выросла более чем в 3 раза
Мария Арялина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

«Ростелеком» предоставит свои центры обработки данных (ЦОД) для работы Росреестра. В частности, мощности нужны для обеспечения работы Единого государственного реестра недвижимости – ФГИС ЕГРН. Конкурс в электронной форме на 5,1 млрд руб. был объявлен на сайте госзакупок 10 декабря 2024 г., победителя определили 24 января 2025 г. Согласно закупочной документации, «Ростелеком» будет оказывать услуги по предоставлению мощностей своих ЦОДов с 7 февраля 2025 г. по 31 января 2026 г.

В Росреестре не ответили на запрос «Ведомостей». Представитель «Ростелекома» отказался от комментариев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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