Как Минтруд предлагает поддержать рождаемость среди сотрудников крупных компаний

«Дети, которые рождаются сегодня, это ваши работники через 20 лет», – подчеркнула Баталина, добавив, что в масштабах деятельности крупных компаний такой срок – «просто миг». По ее словам, от вложений в поддержку демографии сейчас будет зависеть рынок труда, в том числе расходы на борьбу за трудовые ресурсы и удержание работников. Потребность в кадрах составит 3,1 млн дополнительных работников, следует из результатов опроса работодателей, проведенного Министерством труда.