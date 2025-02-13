Как Минтруд предлагает поддержать рождаемость среди сотрудников крупных компаний

Как Минтруд предлагает поддержать рождаемость среди сотрудников крупных компанийДети работников составят кадровый резерв через 20 лет, отметила первый замминистра Ольга Баталина
Российские компании должны активнее стимулировать рождаемость среди своих сотрудников, заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина на форуме «Социальные приоритеты в развитии ответственного бизнеса – вклад в достижение национальных целей» в рамках Недели российского бизнеса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Дети, которые рождаются сегодня, это ваши работники через 20 лет», – подчеркнула Баталина, добавив, что в масштабах деятельности крупных компаний такой срок – «просто миг». По ее словам, от вложений в поддержку демографии сейчас будет зависеть рынок труда, в том числе расходы на борьбу за трудовые ресурсы и удержание работников. Потребность в кадрах составит 3,1 млн дополнительных работников, следует из результатов опроса работодателей, проведенного Министерством труда.