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Как Минтруд предлагает поддержать рождаемость среди сотрудников крупных компаний

Дети работников составят кадровый резерв через 20 лет, отметила первый замминистра Ольга Баталина
Ксения Котченко
Freepik
Freepik

Российские компании должны активнее стимулировать рождаемость среди своих сотрудников, заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина на форуме «Социальные приоритеты в развитии ответственного бизнеса – вклад в достижение национальных целей» в рамках Недели российского бизнеса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Дети, которые рождаются сегодня, это ваши работники через 20 лет», – подчеркнула Баталина, добавив, что в масштабах деятельности крупных компаний такой срок – «просто миг». По ее словам, от вложений в поддержку демографии сейчас будет зависеть рынок труда, в том числе расходы на борьбу за трудовые ресурсы и удержание работников. Потребность в кадрах составит 3,1 млн дополнительных работников, следует из результатов опроса работодателей, проведенного Министерством труда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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