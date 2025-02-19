Объем закупок крупнейших заказчиков у самозанятых вырос на 63%Заказчики стали активнее работать с плательщиками налога на профдоход из-за более выгодных условий
У госкомпаний вырос интерес к закупкам у самозанятых. Общий объем контрактов крупнейших заказчиков с такими поставщиками увеличился на 64% в 2024 г. по сравнению с 2023 г. и составил 11,9 млрд руб., следует из данных Корпорации МСП (КМСП), с которыми ознакомились «Ведомости». Закупки проводятся по 223-ФЗ (устанавливает правила закупок для организаций с госучастием. – «Ведомости») в рамках 25%-ной квоты для малых и средних предприятий (МСП).
Количество самозанятых – исполнителей заказов госкомпаний в прошлом году увеличилось на 18%, достигнув 9378 человек, а число заключенных договоров превысило отметку в 15 000 (+20% к 2023 г.), подсчитали в КМСП. За 6 лет к услугам самозанятых обратились 3143 крупнейших заказчика и заключили 38 194 договора на общую сумму 24,43 млрд руб. Средняя цена такого контракта составляет 639 720 руб., следует из данных КМСП.