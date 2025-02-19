Объем закупок крупнейших заказчиков у самозанятых вырос на 63%

У госкомпаний вырос интерес к закупкам у самозанятых. Общий объем контрактов крупнейших заказчиков с такими поставщиками увеличился на 64% в 2024 г. по сравнению с 2023 г. и составил 11,9 млрд руб., следует из данных Корпорации МСП (КМСП), с которыми ознакомились «Ведомости». Закупки проводятся по 223-ФЗ (устанавливает правила закупок для организаций с госучастием. – «Ведомости») в рамках 25%-ной квоты для малых и средних предприятий (МСП).