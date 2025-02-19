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Объем закупок крупнейших заказчиков у самозанятых вырос на 63%

Заказчики стали активнее работать с плательщиками налога на профдоход из-за более выгодных условий
Дарья Мосолкина

У госкомпаний вырос интерес к закупкам у самозанятых. Общий объем контрактов крупнейших заказчиков с такими поставщиками увеличился на 64% в 2024 г. по сравнению с 2023 г. и составил 11,9 млрд руб., следует из данных Корпорации МСП (КМСП), с которыми ознакомились «Ведомости». Закупки проводятся по 223-ФЗ (устанавливает правила закупок для организаций с госучастием. – «Ведомости») в рамках 25%-ной квоты для малых и средних предприятий (МСП).

Количество самозанятых – исполнителей заказов госкомпаний в прошлом году увеличилось на 18%, достигнув 9378 человек, а число заключенных договоров превысило отметку в 15 000 (+20% к 2023 г.), подсчитали в КМСП. За 6 лет к услугам самозанятых обратились 3143 крупнейших заказчика и заключили 38 194 договора на общую сумму 24,43 млрд руб. Средняя цена такого контракта составляет 639 720 руб., следует из данных КМСП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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