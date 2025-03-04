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Минэк разработал критерии для креативных кластеров

Регулирование позволит расширить предоставление льгот, но некоторые требования излишни, считают эксперты
Ксения Котченко
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Минэкономразвития разработало критерии и порядок получения территорией статуса креативного кластера. Речь идет о пространствах, где есть недвижимость и инфраструктура, которыми пользуются субъекты креативных индустрий для создания, продвижения и реализации своих продуктов. Проект постановления с требованиями для участников опубликован на портале нормативных правовых актов.

Документ находится в стадии обсуждения, пояснила «Ведомостям» заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова, чьи слова передает пресс-служба. По ее словам, такие площадки могли бы получить региональные меры поддержки, а федеральные мероприятия по строительству парков были бы расширены на креативные кластеры. Регионы в случае принятия проекта смогут получить финансирование на создание кластеров на конкурсной основе, добавила Илюшникова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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