Минэк разработал критерии для креативных кластеров

Документ находится в стадии обсуждения, пояснила «Ведомостям» заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова, чьи слова передает пресс-служба. По ее словам, такие площадки могли бы получить региональные меры поддержки, а федеральные мероприятия по строительству парков были бы расширены на креативные кластеры. Регионы в случае принятия проекта смогут получить финансирование на создание кластеров на конкурсной основе, добавила Илюшникова.