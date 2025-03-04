Минэк разработал критерии для креативных кластеров

Минэк разработал критерии для креативных кластеровРегулирование позволит расширить предоставление льгот, но некоторые требования излишни, считают эксперты
Минэкономразвития разработало критерии и порядок получения территорией статуса креативного кластера. Речь идет о пространствах, где есть недвижимость и инфраструктура, которыми пользуются субъекты креативных индустрий для создания, продвижения и реализации своих продуктов. Проект постановления с требованиями для участников опубликован на портале нормативных правовых актов.
Документ находится в стадии обсуждения, пояснила «Ведомостям» заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова, чьи слова передает пресс-служба. По ее словам, такие площадки могли бы получить региональные меры поддержки, а федеральные мероприятия по строительству парков были бы расширены на креативные кластеры. Регионы в случае принятия проекта смогут получить финансирование на создание кластеров на конкурсной основе, добавила Илюшникова.