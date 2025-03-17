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/ Экономика

Банки выступили против отдельных положений реформы банкротства

Минэк после нескольких лет перерыва возобновил обсуждение поправок с заинтересованными сторонами
Дарья Мосолкина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Ассоциация банков России (АБР) предложила скорректировать некоторые положения реформы института банкротства юридических лиц, ранее разработанные Минэкономразвития. После трехлетнего перерыва министерство возобновило работу над этими поправками, сообщил в середине февраля министр экономического развития Максим Решетников. Сейчас Минэк проводит консультации с заинтересованными участниками, позицию банков представляет ЦБ, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ходом обсуждения.

В целом АБР поддерживает необходимость совершенствования законодательства о банкротстве, но отдельные положения реформы требуют доработки для создания более сбалансированной системы, заявил «Ведомостям» начальник правового управления АБР Александр Абрамов. В частности, АБР предлагает отказаться от наделения кредиторов по текущим платежам (обязательства должника, возникшие после подачи заявления о несостоятельности. – «Ведомости») правом голоса на собрании кредиторов. Сейчас оно есть только у компаний и ИП, а также органов власти, требования которых включены судом в специальный реестр. Текущие обязательства «непостоянны» и состав реестра в случае принятия такой нормы будет «нестабильным», что может приводить к ошибкам на собраниях, оспариванию решений и затягиванию процедуры, уверены в АБР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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