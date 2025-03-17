Банки выступили против отдельных положений реформы банкротства

Банки выступили против отдельных положений реформы банкротстваМинэк после нескольких лет перерыва возобновил обсуждение поправок с заинтересованными сторонами
Ассоциация банков России (АБР) предложила скорректировать некоторые положения реформы института банкротства юридических лиц, ранее разработанные Минэкономразвития. После трехлетнего перерыва министерство возобновило работу над этими поправками, сообщил в середине февраля министр экономического развития Максим Решетников. Сейчас Минэк проводит консультации с заинтересованными участниками, позицию банков представляет ЦБ, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ходом обсуждения.
В целом АБР поддерживает необходимость совершенствования законодательства о банкротстве, но отдельные положения реформы требуют доработки для создания более сбалансированной системы, заявил «Ведомостям» начальник правового управления АБР Александр Абрамов. В частности, АБР предлагает отказаться от наделения кредиторов по текущим платежам (обязательства должника, возникшие после подачи заявления о несостоятельности. – «Ведомости») правом голоса на собрании кредиторов. Сейчас оно есть только у компаний и ИП, а также органов власти, требования которых включены судом в специальный реестр. Текущие обязательства «непостоянны» и состав реестра в случае принятия такой нормы будет «нестабильным», что может приводить к ошибкам на собраниях, оспариванию решений и затягиванию процедуры, уверены в АБР.