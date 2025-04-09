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ФНС и МВД усилили кооперацию для выявления налоговых нарушений

Более половины выездных проверок сейчас проводится совместно с силовиками
Дарья Мосолкина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Более половины всех выездных налоговых проверок (ВНП) в России проходят при участии МВД. Об этом в ходе заседания коллегии ФНС 9 апреля рассказал глава ведомства Даниил Егоров. «Мы [ФНС] обеспечены технологиями, однако без эффективной совместной работы с правоохранительными органами мы не справимся. Половина всех выездных проверок сейчас проводится совместно с МВД России», – отметил он (цитата по материалам пресс-службы ФНС). По словам Егорова, возмещение средств в бюджет в результате любого нарушения – это основная цель, которую преследует служба как во внутренних показателях, так и в «определении того, что мы считаем принципиально важным, когда говорим о работе с налогами в стране».

Главная задача сейчас – «сформировать правильное направления движения», чтобы обеспечить государство необходимыми доходами, рассказал в ходе выступления на коллегии начальник ГУЭБиПК МВД России Андрей Курносенко. Если в 2021–2023 гг. уголовные дела возбуждались в 50% собранных налоговыми органами материалов, то в 2024 г. этот показатель составил уже 70%, добавил он. Одновременно выросло и среднее доначисление по совместным проверкам – с 78 млн руб. в 2022 г. до 109 млн руб. в 2024 г. При этом количество сообщений о преступлениях, поступивших от налоговых органов, сократилось по итогам прошлого года на 13%, рассказала руководитель управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений Следственного комитета России Евгения Минаева.

«Плотное взаимодействие с органами МВД» дает свои результаты – 67% всех доначислений по итогам ВНП приходится на совместные проверки двух ведомств, заявил замруководителя ФНС Дмитрий Сатин. Вместе с тем количество таких мероприятий снижается уже несколько лет подряд, так как упор в работе сделан на добровольное уточнение налогоплательщиками своих обязательств, сообщил он. По его словам, 56% всех поступлений от контрольных мероприятий по итогу прошлого года обеспечено «благодаря аналитической проработке без открытия ВНП», а также благодаря риск-ориентированному подходу и использованию цифровых технологий.

Доначисления по итогам ВНП и аналитической работы налоговиков в 2024 г. составили 408 млрд руб. (+13% к 2023 г.), из которых 150 млрд получено в результате проверок, а 258 млрд – в результате анализа, следует из расширенной презентации ФНС по итогам работы в 2024 г.

Одна из наиболее значимых угроз налоговой безопасности, требующих комплексного решения, – «бумажный НДС». В последние годы компании, которые уклоняются от уплаты налогов, часто прибегают к услугам «профессиональных» площадок, а не технических однодневок, как раньше, отметил Егоров. «Это своего рода профессиональное преступное сообщество, оказывающее комплекс услуг. Это и «бумажный НДС», и обналичивание, в том числе бюджетных средств, полученных в рамках исполнения государственных контрактов», – рассказал он. Сейчас ведомства научились с высокой долей вероятности оцифровывать признаки, указывающие не только на отдельно взятую «техническую» компанию, но и на участников «площадок», подчеркнул он.

С декабря прошлого года в России введена уголовная ответственность за услуги так называемого «бумажного» НДС. Организация деятельности по представлению заведомо подложных счетов-фактур, налоговых деклараций, расчетов от имени юрлиц, а также по их сбыту будет наказываться в том числе лишением свободы на срок до четырех лет, при наличии отягчающих обстоятельств – до семи.

Приоритет будущей совместной работы ведомств – совершенствование системы предупреждения налоговых правонарушений при помощи «изменения форматов взаимодействия с налогоплательщиком» и более активного использования профилактического воздействия, констатировали участники обсуждения.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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