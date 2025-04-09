ФНС и МВД усилили кооперацию для выявления налоговых нарушений

Более половины всех выездных налоговых проверок (ВНП) в России проходят при участии МВД. Об этом в ходе заседания коллегии ФНС 9 апреля рассказал глава ведомства Даниил Егоров. «Мы [ФНС] обеспечены технологиями, однако без эффективной совместной работы с правоохранительными органами мы не справимся. Половина всех выездных проверок сейчас проводится совместно с МВД России», – отметил он (цитата по материалам пресс-службы ФНС). По словам Егорова, возмещение средств в бюджет в результате любого нарушения – это основная цель, которую преследует служба как во внутренних показателях, так и в «определении того, что мы считаем принципиально важным, когда говорим о работе с налогами в стране».