Граждане стали чаще обращаться к юристам за консультациями по валютному праву

Граждане стали чаще обращаться к юристам за консультациями по валютному правуОни опасаются совершить правонарушение из-за незнания закона
Граждане стали чаще обращаться за юридическими консультациями по вопросам валютного законодательства на фоне усиления контроля за правонарушениями в этой сфере. Об этом «Ведомостям» рассказали консультанты и юристы из пяти компаний и два частнопрактикующих специалиста. Собеседники отмечают, что их клиенты зачастую опасаются совершить правонарушение из-за незнания норм закона и предпочитают перестраховаться, получив профессиональные разъяснения.
Компания отмечает увеличение запросов от клиентов по теме валютного законодательства, рассказал партнер Б1, руководитель проекта «Б1 лайт» Геладжо Дикко. Он напомнил, что физлица должны уведомить налоговые органы об открытии, закрытии или изменении реквизитов любого иностранного счета в течение 30 дней. При этом штрафы за несоблюдение варьируются от десятков до сотен тысяч рублей. Но главный риск, что за проведение запрещенной валютной операции владельцы иностранных счетов рискуют столкнуться со штрафом в 20–40% от суммы перевода, в ряде случаев – до 75%.