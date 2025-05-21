Граждане стали чаще обращаться к юристам за консультациями по валютному праву

Компания отмечает увеличение запросов от клиентов по теме валютного законодательства, рассказал партнер Б1, руководитель проекта «Б1 лайт» Геладжо Дикко. Он напомнил, что физлица должны уведомить налоговые органы об открытии, закрытии или изменении реквизитов любого иностранного счета в течение 30 дней. При этом штрафы за несоблюдение варьируются от десятков до сотен тысяч рублей. Но главный риск, что за проведение запрещенной валютной операции владельцы иностранных счетов рискуют столкнуться со штрафом в 20–40% от суммы перевода, в ряде случаев – до 75%.