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Граждане стали чаще обращаться к юристам за консультациями по валютному праву

Они опасаются совершить правонарушение из-за незнания закона
Дарья Мосолкина
Анастасия Бойко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Граждане стали чаще обращаться за юридическими консультациями по вопросам валютного законодательства на фоне усиления контроля за правонарушениями в этой сфере. Об этом «Ведомостям» рассказали консультанты и юристы из пяти компаний и два частнопрактикующих специалиста. Собеседники отмечают, что их клиенты зачастую опасаются совершить правонарушение из-за незнания норм закона и предпочитают перестраховаться, получив профессиональные разъяснения.

Компания отмечает увеличение запросов от клиентов по теме валютного законодательства, рассказал партнер Б1, руководитель проекта «Б1 лайт» Геладжо Дикко. Он напомнил, что физлица должны уведомить налоговые органы об открытии, закрытии или изменении реквизитов любого иностранного счета в течение 30 дней. При этом штрафы за несоблюдение варьируются от десятков до сотен тысяч рублей. Но главный риск, что за проведение запрещенной валютной операции владельцы иностранных счетов рискуют столкнуться со штрафом в 20–40% от суммы перевода, в ряде случаев – до 75%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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