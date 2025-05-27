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В Госдуме обсудили риски высокой ставки для экономики и бюджета

Минэк надеется, что ЦБ учтет данные по инфляции при принятии решений
Ксения Котченко
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Каллиников / РИА Новости

Минэкономразвития видит риски переохлаждения экономики и рассчитывает, что ЦБ своевременно учтет благоприятные данные по инфляции на заседаниях по ставке, заявил глава министерства Максим Решетников в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам, где рассматривались поправки в закон о бюджете. Решетников считает реалистичным текущий прогноз Минэка по инфляции на уровне 7,6%, поскольку в последнее время недельная инфляция укладывается в диапазон 3–4% и схожую картину должны показать майские данные за месяц. При этом повышение прогноза с предыдущих 4,5% на конец года учитывает накопленный потенциал конца 2024 г. и начала 2025 г., т. е. высокую базу.

Инфляция, по данным Росстата, с 13 по 19 мая 2025 г. составила 0,07% после 0,06% с 6 по 12 мая и 0,03% с 29 апреля по 5 мая. С начала месяца рост цен к 19 мая составил 0,15%, с начала года – 3,27%. Годовая инфляция замедлилась до 9,9% с 10% на 12 мая. ЦБ ожидает замедления годовой инфляции в РФ к концу июня до 10,1%, т. е. она тормозит несколько быстрее ожиданий регулятора, говорилось в его комментарии к среднесрочному прогнозу, опубликованному 12 мая. В то же время инфляционные ожидания населения РФ в мае выросли до 13,4% с 13,1% в апреле, следует из краткого опроса инФОМа, проведенного по заказу Банка России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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