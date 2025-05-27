В Госдуме обсудили риски высокой ставки для экономики и бюджета

Инфляция, по данным Росстата, с 13 по 19 мая 2025 г. составила 0,07% после 0,06% с 6 по 12 мая и 0,03% с 29 апреля по 5 мая. С начала месяца рост цен к 19 мая составил 0,15%, с начала года – 3,27%. Годовая инфляция замедлилась до 9,9% с 10% на 12 мая. ЦБ ожидает замедления годовой инфляции в РФ к концу июня до 10,1%, т. е. она тормозит несколько быстрее ожиданий регулятора, говорилось в его комментарии к среднесрочному прогнозу, опубликованному 12 мая. В то же время инфляционные ожидания населения РФ в мае выросли до 13,4% с 13,1% в апреле, следует из краткого опроса инФОМа, проведенного по заказу Банка России.