Власти проведут мониторинг финансовых рисков крупнейших экосистем

Банк России еще в 2021 г. декларировал, что будет регулировать банковские экосистемы. Правда, экосистемами все не закончится: под регулирование попадут все непрофильные вложения и активы в периметре банковской группы – регулятор объединил их в группу под названием «иммобилизованные активы» (ИА). Из-за санкций ЦБ приостанавливал разработку нового стандарта регулирования, но 27 мая представил рынку доработанный механизм. К ИА будет применяться риск-чувствительный лимит – он считается в процентах от капитала банка, и если часть активов превысит порог, то «излишек» будет вычитаться из капитала. Идея ЦБ в том, что банк либо покрывает чрезмерный объем ИА капиталом, либо продает их. Вводить риск-чувствительный лимит регулятор хочет уже с 1 октября 2026 г., установив его на уровне 100% и постепенно снизив планку до целевых 25% в 2030 г.