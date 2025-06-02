Власти проведут мониторинг финансовых рисков крупнейших экосистем

Власти проведут мониторинг финансовых рисков крупнейших экосистемТакже правительство проанализирует антиконкурентные практики
Власти планируют проводить мониторинг финансовых рисков крупнейших экосистем. Такой пункт вошел в список мероприятий проекта Национального плана развития конкуренции на 2026–2030 гг.» (есть у «Ведомостей»). Помимо этого планируется выработать требования к составлению и представлению отчетности крупнейшими экосистемами и механизм ее анализа в отношении небанковских платформ. Для этого планируется определить ведомство, ответственное за такой системный мониторинг, а также механизм обмена сведениями о рисках между заинтересованными ведомствами и ЦБ, следует из документа. Это станет частью задачи по выработке подходов к регулированию экосистем, анализу их роли в экономике.
Банк России еще в 2021 г. декларировал, что будет регулировать банковские экосистемы. Правда, экосистемами все не закончится: под регулирование попадут все непрофильные вложения и активы в периметре банковской группы – регулятор объединил их в группу под названием «иммобилизованные активы» (ИА). Из-за санкций ЦБ приостанавливал разработку нового стандарта регулирования, но 27 мая представил рынку доработанный механизм. К ИА будет применяться риск-чувствительный лимит – он считается в процентах от капитала банка, и если часть активов превысит порог, то «излишек» будет вычитаться из капитала. Идея ЦБ в том, что банк либо покрывает чрезмерный объем ИА капиталом, либо продает их. Вводить риск-чувствительный лимит регулятор хочет уже с 1 октября 2026 г., установив его на уровне 100% и постепенно снизив планку до целевых 25% в 2030 г.
Что еще следует проанализировать
Несколько пунктов мероприятия по анализу рынка экосистем связаны с конкуренцией. В частности, нужно проработать критерии, чтобы не допустить запрета со стороны экосистемы на использование клиентом сервисов другой аналогичной платформы. Также к ним можно подготовить требование объективности поисковой выдачи и возможность отключения рекомендательных сервисов, говорится в документе. В разрабатываемом Минэкономразвития законопроекте о платформенной экономике была норма, которая запрещает агрегаторам блокировать личный кабинет или карточки, снижать рейтинг или ухудшать положение карточки в поисковой выдаче для продавцов, отказавшихся от скидки за свой счет или за счет оператора. «Ведомости» писали об этом 16 февраля.
Также власти обсудят требование о допуске неограниченного круга поставщиков, соответствующих публично установленным экосистемой критериям (требование об открытой модели работы). В регулировании также планируется распределить ответственность между экосистемой и поставщиками.
Кроме того, планируется проработать некоторые технические требования к крупнейшим экосистемам, следует из документа. В частности, условие операционной надежности и обеспечения непрерывности их деятельности. Также в числе вопросов для обсуждения защита информации и противодействия компьютерным атакам, технологического суверенитета с использованием российского программного обеспечения. Кроме того, следует определить обязанности экосистем при работе с данными поставщиков и потребителей.
В планах также подготовка правил доступа в экосистему и работы в ней для потребителей и поставщиков. Еще один пункт для обсуждения касается раскрытия информации о правилах доступа в экосистему и работы в ней, запрет на дискриминацию пользователей. Для рассмотрения жалоб и обращений экосистемам предлагается создать внутренний независимый механизм.
Доклад в правительство по теме регулирования экосистем должны представить Минэконом-развития, ФАС, Минцифры, Роскомнадзор при участии ЦБ к 1 июня 2027 г.
Минцифры и Минэк перенаправили запрос «Ведомостей» в ФАС. Представитель ФАС отметил, что ведомство разработало проект Национального плана развития конкуренции на 2026–2030 гг. на основе предложений, поступивших от федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций и объединений. Проект сейчас находится на стадии межведомственного согласования, отметили в ФАС. Согласование проекта не завершено, поэтому перечень мероприятий, которые будут включены в проект итоговой версии национального плана, может корректироваться, предупредил представитель ФАС. «Ведомости» отправили запрос в ЦБ и Роскомнадзор.
Что уже сделано для регулирования
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минэку разработать законопроект о платформенной экономике в начале декабря 2024 г. Минэк внес в правительство законопроект «О платформенной экономике в РФ» 20 февраля 2025 г. Внести документ в парламент планировалось в I квартале 2025 г., но пока этого не произошло. В одной из последних версий законопроекта отмечалось, что документ вступит в силу с 1 марта 2026 г.
В законопроекте остается еще несколько серьезных развилок, которые будут обсуждаться на площадке кабмина, говорил «Ведомостям» директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэка Владимир Волошин. Среди них, например, регулирование классифайдов (доски объявлений. – «Ведомости»), борьба с контрафактом, налоговое агентирование и порядок выполнения работ самозанятыми, которые сотрудничают с платформами.
О дорожной карте развития конкуренции
Законопроект направлен на создание правовых основ платформенной экономики, регулирование отношений между операторами платформ, их партнерами и пользователями. Вице-премьер Дмитрий Григоренко отмечал, что специальное регулирование цифровых платформ нужно для защиты потребителей от покупки опасных для здоровья и несертифицированных товаров. Участие в разработке законопроекта приняли профильные федеральные органы исполнительной власти, в том числе Минпромторг, Минцифры, ФАС, Минтруд, а также представители отраслевых и бизнес-сообществ.
Зачем экосистемам регулирование
Тема регулирования экосистем стала широко обсуждаться в 2021 г. из-за осознания того, что если этого не делать, то возможны новые риски как для самих участников экосистем, так и для потребителей, партнеров и других экономических субъектов, говорит доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская. Создание и развитие подобного уровня экосистем – это всегда отступление от принципов свободного рынка в его классическом понимании, фактически это инструмент монополизации рынка, считает она. Борьба с проявлениями монополизации – одна из экономических функций государства в смешанной экономике.
Однозначного определения экосистем у нас в экономике пока не сложилось, напоминает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов. Есть понятие финансовых экосистем как форм, когда кредитная организация сочетает банковскую деятельность с непрофильными видами бизнеса и объединяет это все через единую платформу. Но в отношении небанковской сферы чаще употребляется понятие маркетплейсов. Это, например, Wildberries, Ozon и другие компании.
Финансовым экосистемам мониторинг рисков необходим, для того чтобы предотвратить влияние рисков из непрофильных видов деятельности банков – рисков в области ликвидности, кредитных рисков и др. – на банковскую деятельность, говорит Абрамов. Это нужно, чтобы развитие непрофильных активов не повредило устойчивости банка. В товарных экосистемах такой мониторинг позволяет также предотвратить влияние экосистемы на системные риски в финансовой системе, когда проблемы неплатежеспособности широкой массы потребителей или производителей могут вызывать системные шоки у финансовых организаций, добавляет эксперт.
Кроме несомненных преимуществ работа экосистем связана со значительными рисками, в том числе неправомерного использования данных и навязывания дополнительных продуктов и сервисов клиентам, риски совершения киберпреступлений, говорит Лебединская. Возможность наложения запрета на установление препятствий клиенту со стороны экосистемы в использовании сервисов другой экосистемы может быть связана с ростом угрозы развития «экосистемного рабства», отмечает она.
Меры по предотвращению практики недобросовестной конкуренции, когда крупная система запрещает своим клиентам участие в других экосистемах, – это типичные проблемы, с которыми сталкивался китайский бизнес, когда конкурировали между собой Alibaba, Tencent и другие экосистемы, напоминает Абрамов. Это была недобросовестная конкуренция, когда одна из экосистем пыталась сохранить монопольное положение, запрещая своим поставщикам или продавцам, а также потребителям свободно участвовать в других системах, отмечает он.
Пользователи, начиная взаимодействие с крупной экосистемой, иногда не в состоянии в полной мере оценить схожие предложения у конкурирующих компаний, отмечает Лебединская. В дальнейшем экосистема, набравшая за счет демпинга клиентскую массу, как правило, по экономическим соображениям либо снижает качество услуг, либо повышает их стоимость, добавляет она. Клиент искусственно привязывается к экосистеме через подписку, которую предлагается оформить «бесплатно» на определенный срок. При этом не каждый клиент отдает себе отчет в том, что в большинстве случаев продление подписки происходит автоматически и уже вне контроля клиента из-за его банальной забывчивости, когда он не успевает вовремя ее отключить или в принципе не осознал, что услуга оказывается на платной основе, отмечает эксперт.
В подготовке статьи участвовали Екатерина Литова и Денис Ильюшенков