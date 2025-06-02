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Власти проведут мониторинг финансовых рисков крупнейших экосистем

Также правительство проанализирует антиконкурентные практики
Анастасия Бойко
Ксения Котченко
Валентин Антонов / ТАСС
Валентин Антонов / ТАСС

Власти планируют проводить мониторинг финансовых рисков крупнейших экосистем. Такой пункт вошел в список мероприятий проекта Национального плана развития конкуренции на 2026–2030 гг.» (есть у «Ведомостей»). Помимо этого планируется выработать требования к составлению и представлению отчетности крупнейшими экосистемами и механизм ее анализа в отношении небанковских платформ. Для этого планируется определить ведомство, ответственное за такой системный мониторинг, а также механизм обмена сведениями о рисках между заинтересованными ведомствами и ЦБ, следует из документа. Это станет частью задачи по выработке подходов к регулированию экосистем, анализу их роли в экономике.

Банк России еще в 2021 г. декларировал, что будет регулировать банковские экосистемы. Правда, экосистемами все не закончится: под регулирование попадут все непрофильные вложения и активы в периметре банковской группы – регулятор объединил их в группу под названием «иммобилизованные активы» (ИА). Из-за санкций ЦБ приостанавливал разработку нового стандарта регулирования, но 27 мая представил рынку доработанный механизм. К ИА будет применяться риск-чувствительный лимит – он считается в процентах от капитала банка, и если часть активов превысит порог, то «излишек» будет вычитаться из капитала. Идея ЦБ в том, что банк либо покрывает чрезмерный объем ИА капиталом, либо продает их. Вводить риск-чувствительный лимит регулятор хочет уже с 1 октября 2026 г., установив его на уровне 100% и постепенно снизив планку до целевых 25% в 2030 г.

Что еще следует проанализировать

Несколько пунктов мероприятия по анализу рынка экосистем связаны с конкуренцией. В частности, нужно проработать критерии, чтобы не допустить запрета со стороны экосистемы на использование клиентом сервисов другой аналогичной платформы. Также к ним можно подготовить требование объективности поисковой выдачи и возможность отключения рекомендательных сервисов, говорится в документе. В разрабатываемом Минэкономразвития законопроекте о платформенной экономике была норма, которая запрещает агрегаторам блокировать личный кабинет или карточки, снижать рейтинг или ухудшать положение карточки в поисковой выдаче для продавцов, отказавшихся от скидки за свой счет или за счет оператора. «Ведомости» писали об этом 16 февраля.

Также власти обсудят требование о допуске неограниченного круга поставщиков, соответствующих публично установленным экосистемой критериям (требование об открытой модели работы). В регулировании также планируется распределить ответственность между экосистемой и поставщиками.

Кроме того, планируется проработать некоторые технические требования к крупнейшим экосистемам, следует из документа. В частности, условие операционной надежности и обеспечения непрерывности их деятельности. Также в числе вопросов для обсуждения защита информации и противодействия компьютерным атакам, технологического суверенитета с использованием российского программного обеспечения. Кроме того, следует определить обязанности экосистем при работе с данными поставщиков и потребителей.

В планах также подготовка правил доступа в экосистему и работы в ней для потребителей и поставщиков. Еще один пункт для обсуждения касается раскрытия информации о правилах доступа в экосистему и работы в ней, запрет на дискриминацию пользователей. Для рассмотрения жалоб и обращений экосистемам предлагается создать внутренний независимый механизм.

Доклад в правительство по теме регулирования экосистем должны представить Минэконом-развития, ФАС, Минцифры, Роскомнадзор при участии ЦБ к 1 июня 2027 г.

Минцифры и Минэк перенаправили запрос «Ведомостей» в ФАС. Представитель ФАС отметил, что ведомство разработало проект Национального плана развития конкуренции на 2026–2030 гг. на основе предложений, поступивших от федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций и объединений. Проект сейчас находится на стадии межведомственного согласования, отметили в ФАС. Согласование проекта не завершено, поэтому перечень мероприятий, которые будут включены в проект итоговой версии национального плана, может корректироваться, предупредил представитель ФАС. «Ведомости» отправили запрос в ЦБ и Роскомнадзор. 

Что уже сделано для регулирования

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минэку разработать законопроект о платформенной экономике в начале декабря 2024 г. Минэк внес в правительство законопроект «О платформенной экономике в РФ» 20 февраля 2025 г. Внести документ в парламент планировалось в I квартале 2025 г., но пока этого не произошло. В одной из последних версий законопроекта отмечалось, что документ вступит в силу с 1 марта 2026 г.

В законопроекте остается еще несколько серьезных развилок, которые будут обсуждаться на площадке кабмина, говорил «Ведомостям» директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэка Владимир Волошин. Среди них, например, регулирование классифайдов (доски объявлений. – «Ведомости»), борьба с контрафактом, налоговое агентирование и порядок выполнения работ самозанятыми, которые сотрудничают с платформами.

О дорожной карте развития конкуренции

Национальный план развития конкуренции готовится ежегодно, за его мониторинг и исполнение ответственна ФАС. В задачи плана входит в том числе повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, развитие малого и среднего предпринимательства, улучшение условий функционирования товарных рынков, расширение мер стимулирования добросовестного поведения участников экономических отношений, формирование национальных ценовых индикаторов.

Законопроект направлен на создание правовых основ платформенной экономики, регулирование отношений между операторами платформ, их партнерами и пользователями. Вице-премьер Дмитрий Григоренко отмечал, что специальное регулирование цифровых платформ нужно для защиты потребителей от покупки опасных для здоровья и несертифицированных товаров. Участие в разработке законопроекта приняли профильные федеральные органы исполнительной власти, в том числе Минпромторг, Минцифры, ФАС, Минтруд, а также представители отраслевых и бизнес-сообществ.

Зачем экосистемам регулирование 

Тема регулирования экосистем стала широко обсуждаться в 2021 г. из-за осознания того, что если этого не делать, то возможны новые риски как для самих участников экосистем, так и для потребителей, партнеров и других экономических субъектов, говорит доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская. Создание и развитие подобного уровня экосистем – это всегда отступление от принципов свободного рынка в его классическом понимании, фактически это инструмент монополизации рынка, считает она. Борьба с проявлениями монополизации – одна из экономических функций государства в смешанной экономике.

Однозначного определения экосистем у нас в экономике пока не сложилось, напоминает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов. Есть понятие финансовых экосистем как форм, когда кредитная организация сочетает банковскую деятельность с непрофильными видами бизнеса и объединяет это все через единую платформу. Но в отношении небанковской сферы чаще употребляется понятие маркетплейсов. Это, например, Wildberries, Ozon и другие компании.

Финансовым экосистемам мониторинг рисков необходим, для того чтобы предотвратить влияние рисков из непрофильных видов деятельности банков – рисков в области ликвидности, кредитных рисков и др. – на банковскую деятельность, говорит Абрамов. Это нужно, чтобы развитие непрофильных активов не повредило устойчивости банка. В товарных экосистемах такой мониторинг позволяет также предотвратить влияние экосистемы на системные риски в финансовой системе, когда проблемы неплатежеспособности широкой массы потребителей или производителей могут вызывать системные шоки у финансовых организаций, добавляет эксперт.

Кроме несомненных преимуществ работа экосистем связана со значительными рисками, в том числе неправомерного использования данных и навязывания дополнительных продуктов и сервисов клиентам, риски совершения киберпреступлений, говорит Лебединская. Возможность наложения запрета на установление препятствий клиенту со стороны экосистемы в использовании сервисов другой экосистемы может быть связана с ростом угрозы развития «экосистемного рабства», отмечает она.

Меры по предотвращению практики недобросовестной конкуренции, когда крупная система запрещает своим клиентам участие в других экосистемах, – это типичные проблемы, с которыми сталкивался китайский бизнес, когда конкурировали между собой Alibaba, Tencent и другие экосистемы, напоминает Абрамов. Это была недобросовестная конкуренция, когда одна из экосистем пыталась сохранить монопольное положение, запрещая своим поставщикам или продавцам, а также потребителям свободно участвовать в других системах, отмечает он.

Пользователи, начиная взаимодействие с крупной экосистемой, иногда не в состоянии в полной мере оценить схожие предложения у конкурирующих компаний, отмечает Лебединская. В дальнейшем экосистема, набравшая за счет демпинга клиентскую массу, как правило, по экономическим соображениям либо снижает качество услуг, либо повышает их стоимость, добавляет она. Клиент искусственно привязывается к экосистеме через подписку, которую предлагается оформить «бесплатно» на определенный срок. При этом не каждый клиент отдает себе отчет в том, что в большинстве случаев продление подписки происходит автоматически и уже вне контроля клиента из-за его банальной забывчивости, когда он не успевает вовремя ее отключить или в принципе не осознал, что услуга оказывается на платной основе, отмечает эксперт.

В подготовке статьи участвовали Екатерина Литова и Денис Ильюшенков

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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