ФНС подвела предварительные итоги действия федерального инвествычета

ФНС подвела предварительные итоги действия федерального инвествычетаВ I квартале вычетом хотят воспользоваться порядка 260 организаций
Порядка 260 организаций заявили о праве на применение федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) в I квартале текущего года. Об этом замначальника управления налогообложения юридических лиц ФНС России Андрей Коньков рассказал в ходе выступления на круглом столе «Инвестиционный налоговый вычет как инструмент стимулирования инвестиционной активности в субъектах РФ» в Совете Федерации.
«Предварительные данные у нас есть по итогам I квартала. Сейчас они выверяются. Существенных отклонений там, наверное, в результате проверки не будет. Примерно это где-то будет 260 организаций», – сообщил он. Вместе с тем, эти данные пока не более чем числовой показатель, а для того, чтобы понимать картину и оценивать первые результаты, нужно увидеть динамику, отметил Коньков.
Говорить о первых итогах применения ФИНВ еще рано, согласился директор департамента налоговой политики Минфина Даниил Волков. Многие вопросы, связанные с этим механизмом, будут еще «устаканиваться» в том числе на уровне корпоративных процедур, добавил он. По словам Волкова, Минфин по просьбе бизнеса готов рассмотреть вопрос о переносе основных параметров ФИНВ в Налоговый кодекс (НК), однако необходимо сначала оценить его применение и сохранить возможность «при необходимости каким-то образом оперативно реагировать и что-то изменять».
У бизнеса сейчас есть желание «уйти от постановления правительства» и закрепить все существенные параметры вычета в НК, подтвердил зампредседателя комитета РСПП по налоговой политике Алексей Смирнов. Бизнесу сейчас требуется дополнительный источник наращивания инвестиционной активности, поэтому нужно, чтобы механизм был прозрачным, пояснил в разговоре с «Ведомостями» первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков. Он добавил, что считает эту просьбу абсолютно справедливой.
Право на применение ФИНВ сейчас рамочно описано в ст. 286.2 НК РФ. При этом основные нюансы механизма регулирует профильное постановление правительства от 28 ноября 2024 г. № 1638. Согласно ему, размер вычета составляет 3% от суммы расходов на основные средства и отдельные нематериальные активы. Право на него имеют организации с отдельными видами экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства (кроме производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий), обеспечение электрической энергией, газом, паром, кондиционирование воздуха, гостиницы и общепит, научные исследования и разработки, телекоммуникации и информационные технологии.
Отдельные вопросы бизнеса возникают в контексте применения ФИНВ внутри группы, они сейчас обсуждаются, отметил Волков. Для их решения необходимо получить промежуточные результаты применения механизма хотя бы за полугодие, добавил он. С инициативой по донастройке механизма вычета ранее выступил сам Минфин. В подготовленный министерством в апреле законопроект вошло среди прочего предложение предоставить право на передачу ФИНВ любой компании группы, даже если ее вид деятельности не входит в перечень разрешенных для применения вычета. Эта новелла очень важна для бизнеса, заверил присутствующих Смирнов. «Теперь это важно закрепить, и мы хотели бы, конечно, это закрепить с 1 января 2025 г., когда механизм заработал», – добавил он. По его мнению, «скромная статистика» применения ФИНВ во многом связана с тем, что механизм внутригрупповой передачи «не до конца отлажен». Если предложенная Минфином поправка будет принята в ближайшее время, то это позволит увеличить востребованность вычета, уверен он.
Согласно п. 2 ст. 286.2 НК РФ, вычет может быть применен не только налогоплательщиком, осуществляющим расходы в соответствии с условиями применения ФИНВ, но и компанией, входящей с ним в одну группу (уточнений об их виде деятельности норма не содержит). При этом Минфин в конце февраля опубликовал письмо № 03-03-06/1/14693, в котором указал, что компания, заключившая специальный инвестконтракт на проект по созданию, модернизации и освоению производства промышленной продукции (СПИК 1.0) и применяющая нулевую ставку налога на прибыль в федеральный бюджет, лишена возможности передать право на ФИНВ внутри группы.