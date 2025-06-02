ФНС подвела предварительные итоги действия федерального инвествычета

Отдельные вопросы бизнеса возникают в контексте применения ФИНВ внутри группы, они сейчас обсуждаются, отметил Волков. Для их решения необходимо получить промежуточные результаты применения механизма хотя бы за полугодие, добавил он. С инициативой по донастройке механизма вычета ранее выступил сам Минфин. В подготовленный министерством в апреле законопроект вошло среди прочего предложение предоставить право на передачу ФИНВ любой компании группы, даже если ее вид деятельности не входит в перечень разрешенных для применения вычета. Эта новелла очень важна для бизнеса, заверил присутствующих Смирнов. «Теперь это важно закрепить, и мы хотели бы, конечно, это закрепить с 1 января 2025 г., когда механизм заработал», – добавил он. По его мнению, «скромная статистика» применения ФИНВ во многом связана с тем, что механизм внутригрупповой передачи «не до конца отлажен». Если предложенная Минфином поправка будет принята в ближайшее время, то это позволит увеличить востребованность вычета, уверен он.