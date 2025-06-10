МЭЦ помог IT-компаниям заключить экспортные контракты на 1,1 млрд рублей

Центр не предоставляет компаниям прямое финансирование, а помогает с участием в международных выставках, бизнес-миссиях, образовательных программах и продвижением через амбассадоров. Отдельная мера – экспортный грант (или «экспортный кэшбэк»): компания может вернуть до 10% выручки по зарубежным контрактам при выполнении ряда условий. Максимальный размер гранта – 10 млн руб., при этом сумма не может превышать 50% налогов, уплаченных в городской бюджет за прошлый год. Сумму выделенного кэшбэка, а также затраты самого центра на поддержку экспорта в МЭЦе не раскрыли.