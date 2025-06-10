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МЭЦ помог IT-компаниям заключить экспортные контракты на 1,1 млрд рублей

Но компании недооценивают важность локализации и межкультурной коммуникации, считают эксперты
Лиана Липанова
Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В 2024 г. объем «поддержанного экспорта» московских IT-компаний составил 1,1 млрд руб. Эту сумму составляют контракты, которые бизнес заключил при содействии Московского экспортного центра (МЭЦ; институт развития, созданный правительством Москвы), рассказал «Ведомостям» гендиректор организации Виталий Степанов в кулуарах форума ЦИПР-2025.

Центр не предоставляет компаниям прямое финансирование, а помогает с участием в международных выставках, бизнес-миссиях, образовательных программах и продвижением через амбассадоров. Отдельная мера – экспортный грант (или «экспортный кэшбэк»): компания может вернуть до 10% выручки по зарубежным контрактам при выполнении ряда условий. Максимальный размер гранта – 10 млн руб., при этом сумма не может превышать 50% налогов, уплаченных в городской бюджет за прошлый год. Сумму выделенного кэшбэка, а также затраты самого центра на поддержку экспорта в МЭЦе не раскрыли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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