Россияне смогут избежать штрафа за провоз наличности без декларации

Смягчение ответственности за неверное декларирование товаров обусловлено тем, что экономический ущерб от таких нарушений минимален, а действующие штрафы часто непропорционально высокие, полагает генеральный директор BQB Express Игорь Бронников. Сейчас даже при отсутствии ущерба бюджету они могут быть кратны стоимости товара, добавляет он. Большинство административных дел возбуждается против наиболее профессиональных участников рынка – таможенных представителей, которые несут ответственность за корректность данных в документах, хотя не всегда могут проверить содержащуюся в них информацию, отмечает Бондаренко. Переход к фиксированным штрафам и более четкому регулированию может снизить риски для компаний и мотивировать импортеров исправлять ошибки вовремя, уверен он.