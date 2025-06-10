Россияне смогут избежать штрафа за провоз наличности без декларации

Россияне смогут избежать штрафа за провоз наличности без декларацииКабмин одобрил поправки о смягчении ответственности для граждан и бизнеса за недостоверное декларирование
Россияне смогут избежать штрафа за провоз наличности, алкоголя и табака без декларации – законопроект Минфина со смягчением ответственности правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила на заседании 9 июня. Об этом «Ведомостям» сообщил собеседник, знакомый с результатами обсуждения, и подтвердил собеседник в правительстве. Теперь законопроект должен быть направлен в Госдуму.
Минфин предлагает ряд поправок в КоАП, которые касаются ответственности за неверное декларирование товаров и денежных средств физлицами и компаниями.
Меры для граждан
Одна из новелл вводит новую меру ответственности для граждан за недекларирование (недостоверное декларирование) наличных денег, ввозимых через границу. Предполагается, что помимо штрафа таможенные органы смогут выносить гражданам предупреждения. Согласно Таможенному кодексу, декларированию подлежат ввоз и вывоз денежных средств, превышающих эквивалент $10 000.
Это позволит учитывать наличие смягчающих обстоятельств, личность нарушителя, а также применять более мягкое наказание для тех, кто впервые совершает правонарушение, говорится в пояснительной записке. По данным за последние пять лет, только 1% физлиц привлекаются к ответственности повторно за недекларирование наличных, пишут авторы законопроекта: в 2024 г. из 11 846 всех нарушителей таможенники выявили только 52 «рецидивиста».
Еще одна поправка касается случаев перемещения гражданами через границу табачных изделий и алкоголя в количестве, превышающем норматив таких товаров, ввозимых для личного пользования. Сейчас недостоверное декларирование наказывается штрафом от половины до двукратного размера стоимости ввозимой с нарушениями продукции. Минфин предлагает установить вместо него фиксированную сумму в диапазоне от 5000 до 20 000 руб.
Таможенные органы в 2024 г. возбудили в отношении граждан за недекларирование табачных изделий и алкогольных напитков 1914 дел, говорится в пояснительной записке. Изменения позволят снизить затраты государства на проведение экспертиз для оценки стоимости изъятых товаров – средняя стоимость каждой такой экспертизы составляет 26 500 руб., указывает министерство.
Еще одно новшество – предложение платить административные штрафы третьими лицами, т. е. теми, кто не привлекался к ответственности. Данная норма особенно актуальна в случаях, когда такое наказание назначается иностранным гражданам, указано в пояснительной записке. Ежегодно сумма их задолженности достигает до 40% от всех назначенных штрафов, отмечают авторы законопроекта.
Меры для бизнеса
В части поправок Минфина, которые касаются компаний – участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), ведомство предлагает освобождать от ответственности декларантов или таможенных представителей за заявление недостоверных сведений о классификационном коде товара. Условие – сумма занижения таможенных платежей составляет менее 5 евро. Среди всех дел о подобных административных правонарушениях доля тех, где неуплата не превышает этой суммы, составляет менее 10%, пишут авторы законопроекта. Общее же их количество за последние пять лет составляет 3413 шт., указано в пояснительной записке. Кроме того, фиксированную сумму штрафа (до 50 000 руб.) заплатят предприниматели, которые неверно задекларировали товары, не облагающиеся таможенными пошлинами.
Еще одна предлагаемая Минфином новелла касается освобождения от ответственности добросовестных участников ВЭД, которые самостоятельно выявят неточности в декларации и предложат внести изменения на этапе до выпуска товаров (т. е. разрешения таможенного органа им пользоваться и распоряжаться). Сейчас штраф не назначается при сочетании нескольких условий и составляет от 50 до 200% от стоимости товара. В частности, если таможенники не уведомили о проведении проверки, самостоятельно не выявили административное правонарушение, а также если у декларанта отсутствует задолженность по уплате пошлин, налогов и пеней.
Минфин предлагает дополнить список условий: избежать ответственности можно будет, если у такого участника ВЭД не запрашивались никакие документы в связи с проверкой, а также если ему не направлялось уведом-ление о проведении досмотра. За весь период действия меха-низма (с 2015 г.) декларантами и таможенными представителями было подано 24 834 обращения и доплачено 2,4 млрд руб., отмечается в пояснительной -записке.
Гуманизация ответственности
Предлагаемые Минфином изменения направлены на упрощение и гуманизацию административной ответственности в таможенной сфере, что можно только приветствовать, говорит заместитель генерального директора по таможенному оформлению компании BMJ-Logistics Константин Бондаренко. Если поправки примут, то участники ВЭД сами смогут исправлять ошибки в декларации до выпуска товара без риска получить административное дело, отмечает он. Сейчас, если они обнаруживаются после подачи декларации, административное дело заводится в любом случае и исправить ситуацию по собственной инициативе возможности нет, поясняет Бондаренко. Эта практика вынуждает участников ВЭД скрывать ошибки от таможенных органов, надеясь, что их не заметят, добавляет он.
Механизм освобождения от ответственности охватит мало случаев, так как если процедура выпуска прошла быстро, то нарушения, скорее всего, не были выявлены, считает руководитель таможенно-логистического оператора «КВТ сервис» Юлия Шлёнская. Во всех других случаях наиболее вероятно назначение проверки, которое лишает возможности избежать штрафа, добавляет она. Установление порога для ненаступления ответственности в 5 евро поможет значительно сэкономить ресурсы как таможенных органов, так и участников ВЭД, уверена она. Сейчас даже расхождение в 100 руб. вызывает много бюрократии, сетует она.
Смягчение ответственности за неверное декларирование товаров обусловлено тем, что экономический ущерб от таких нарушений минимален, а действующие штрафы часто непропорционально высокие, полагает генеральный директор BQB Express Игорь Бронников. Сейчас даже при отсутствии ущерба бюджету они могут быть кратны стоимости товара, добавляет он. Большинство административных дел возбуждается против наиболее профессиональных участников рынка – таможенных представителей, которые несут ответственность за корректность данных в документах, хотя не всегда могут проверить содержащуюся в них информацию, отмечает Бондаренко. Переход к фиксированным штрафам и более четкому регулированию может снизить риски для компаний и мотивировать импортеров исправлять ошибки вовремя, уверен он.
Для компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, серьезно облегчит жизнь снижение штрафа за недекларирование товаров, которые освобождены от таможенных платежей, полагает руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко. Сейчас если ввозится беспошлинное, дорогостоящее оборудование, то суммы штрафа будут большие (до 200% от стоимости товара), а ущерб для бюджета отсутствует, говорит он. Бизнес несколько лет предлагал поправки такого рода и обсуждал их с ФТС России, отмечает Кирильченко.