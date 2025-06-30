Эксперты ЦМАКПа разделили отрасли на пострадавшие и стагнирующие

В число финансово неустойчивых отраслей вошли добыча угля и прочих полезных ископаемых, производство одежды и изделий из кожи, нефтепереработка, производство автомобилей и торговля ими, строительство инженерных сооружений, водный транспорт, почтовая связь, рыболовство и рыбоводство. Среди компаний в зоне риска наибольший рост коэффициента банкротств в первом полугодии год к году продемонстрировали производство кокса и нефтепродуктов (4 пункта), автомобилестроение (2 пункта) и водный транспорт (1,33 пункта). Самое значительное снижение рентабельности произошло в добыче угля (с -7,1 пункта на конец 2024 г. до -12,1 пункта на март 2025 г.), производстве одежды (с -0,3 до -3,2 пункта), автопроме (с -1,6 до -5,8 пункта).