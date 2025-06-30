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Эксперты ЦМАКПа разделили отрасли на пострадавшие и стагнирующие

Они объясняют ухудшение состояния бизнеса ставкой, дорогим импортом и ограниченным бюджетным импульсом
Ксения Котченко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Аналитики ЦМАКПа провели анализ финансового состояния экономики в разрезе отраслей и выявили группу «пострадавших» секторов экономики, в которых мощный «финансовый стресс» затронул три ключевых сегмента финансового оборота: расчеты с контрагентами, обеспеченность оборотными средствами и рентабельность. Об этом говорится в докладе «О рисках финансовой дестабилизации компаний реального сектора и отраслевых приоритетах мониторинга и поддержки финансовой устойчивости компаний». Отдельно эксперты выделили стагнирующие отрасли и финансово устойчивые.

В число финансово неустойчивых отраслей вошли добыча угля и прочих полезных ископаемых, производство одежды и изделий из кожи, нефтепереработка, производство автомобилей и торговля ими, строительство инженерных сооружений, водный транспорт, почтовая связь, рыболовство и рыбоводство. Среди компаний в зоне риска наибольший рост коэффициента банкротств в первом полугодии год к году продемонстрировали производство кокса и нефтепродуктов (4 пункта), автомобилестроение (2 пункта) и водный транспорт (1,33 пункта). Самое значительное снижение рентабельности произошло в добыче угля (с -7,1 пункта на конец 2024 г. до -12,1 пункта на март 2025 г.), производстве одежды (с -0,3 до -3,2 пункта), автопроме (с -1,6 до -5,8 пункта).

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