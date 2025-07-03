Набиуллина, Греф и Костин подискутировали о причинах замедления роста ВВП

Набиуллина, Греф и Костин подискутировали о причинах замедления роста ВВППомимо ставки на это влияют перегретый рынок труда, низкие цены на нефть и крепкий рубль
Замедление российской экономики неизбежно, но оно может происходить с низкой или высокой инфляцией – именно на это способна повлиять денежно-кредитная политика, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарной сессии Финансового конгресса. Предправления Сбербанка Герман Греф предупредил, что видит «очевидные риски переохлаждения экономики», она «стала резко тормозить». Глава ВТБ Андрей Костин, в свою очередь, отметил, что не стоит «быть робкими, когда говорим о причинах возникновения тех проблем в экономике, которые у нас имеются».
Костин процитировал слова президента России Владимира Путина о том, что инфляцию разгоняют большие военные расходы. По словам Костина, траты на ВПК являются частью государственных расходов и стимулируют развитие определенных отраслей экономики, однако их продукция не попадает на рынок, а «улетает куда-то», поэтому предложение не увеличивается, хотя спрос растет. Путин на пресс-конференции в Минске 27 июня заявил, что военные расходы достигли 6,3% ВВП, или 13,5 трлн руб. По его словам, Россия расплачивается ростом цен за такие траты, но правительство и Центробанк пытаются удержать инфляцию. Кроме того, влияют на экономику и масштабные санкции, добавил Костин.