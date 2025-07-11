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Экспортеры продали 100% валютной выручки в апреле

ЦБ также отметил снижение волатильности курса
Ксения Котченко
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейшие российские экспортеры продали в апреле 2025 г. иностранную валюту в объеме 100% валютной экспортной выручки, следует из свежего «Обзора финансовых рисков» Банка России (данные поступают с лагом). Показатель увеличился на 3 п. п. относительно марта 2025 г. При этом часть реализованной валюты могла также находиться на депозитах, а не поступить на счета в отчетном месяце, пояснили «Ведомостям» в ЦБ. Кроме того, речь идет о чистых продажах – т. е. за исключением покупок.

Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в июне 2025 г. составили $7,5 млрд, они выросли на 3% относительно предыдущего месяца, сообщает ЦБ. В мае экспортеры реализовали $7,3 млрд. Среднедневные чистые продажи сократились в июне на 2% месяц к месяцу и составили $397 млн. Правительство продлило нормативы обязательной продажи валютной выручки 22 мая 2025 г., требования будут действовать до 30 апреля 2026 г.

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