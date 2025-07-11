Экспортеры продали 100% валютной выручки в апреле

Крупнейшие российские экспортеры продали в апреле 2025 г. иностранную валюту в объеме 100% валютной экспортной выручки, следует из свежего «Обзора финансовых рисков» Банка России (данные поступают с лагом). Показатель увеличился на 3 п. п. относительно марта 2025 г. При этом часть реализованной валюты могла также находиться на депозитах, а не поступить на счета в отчетном месяце, пояснили «Ведомостям» в ЦБ. Кроме того, речь идет о чистых продажах – т. е. за исключением покупок.