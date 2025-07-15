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Экспорт Китая среагировал на торговое перемирие с США ростом в Европу и Азию

Но угроза новых американских пошлин может скорректировать этот тренд
Илья Лакстыгал
Несмотря на тарифную войну со стороны США, экспорт из Китая растет
Несмотря на тарифную войну со стороны США, экспорт из Китая растет / ZHANG JINGANG / CFoto via AFP

Объем китайского экспорта в июне увеличился на 5,8% в годовом выражении и составил $325,2 млрд. Эти данные опубликованы 14 июля Главным таможенным управлением (ГТУ) КНР.

Всего за первое полугодие 2025 г. Китай увеличил экспорт на 5,9% до $1,81 трлн. Поставки текстиля выросли на 1,8%, удобрений – на 25,9%. Наиболее заметно увеличились поставки из КНР редкоземельных металлов (РЗМ). Китай лидирует по их добыче – 270 000 т из 390 000 т всех произведенных в мире в 2024 г., по данным Геологической службы США. КНР отправила за рубеж в июне 7742 т. Экспорт РЗМ за этот месяц оказался на 60% больше, чем в июне прошлого года. Это максимальный объем с 2009 г. и отражает реализацию договоренности США и Китая на высшем уровне о выдаче Пекином лицензий на экспорт РЗМ, говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Китайская таможенная статистика экспорта РЗМ неоднозначна: в стоимостном выражении в июне их экспорт почти в 2 раза ниже июня 2024 г., а в физическом экспорт вырос на 60%, отмечает ведущий эксперт ЦМАКПа Андрей Гнидченко. Расхождение связано со структурной перестройкой – вывоз наиболее ценных РЗМ ограничен, средняя цена вывозимой продукции по этой товарной группе упала в 3 раза. Редкоземельные металлы – в фокусе интереса США и тут Китаю нет смысла торопиться с поставками в отличие от других товарных групп, отмечает Гнидченко.

Несмотря на тарифную войну со стороны США, экспорт из Китая растет

Больше всего поставки китайских товаров выросли в страны АСЕАН – на 13%. Это самый крупный импортер китайских товаров. Вьетнам одним из первых заключил постоянную торговую сделку с США в начале июля. Это направление и ранее было «окном» реэкспорта в США для обхода пошлин, напоминает Беленькая. Но США с 1 августа анонсируют повышенные тарифы для Вьетнама – 20% (и 40% для транзита), Мьянмы – 40%, Лаоса – 40%, Камбоджи – 36%, Таиланда – 36%, Индонезии– 32%. «Это барьеры для проникновения китайских товаров на американский рынок транзитом», – поясняет Беленькая.

Поставки в сами США из КНР в июне упали на 10,9% к аналогичному периоду 2024 г. По итогам договоренностей в Женеве ставка импортного таможенного тарифа США для китайских товаров с 14 мая была снижена со 145 до 30% (ставка для импорта в Китай американских товаров – со 125 до 10%). Экспорт Китая в США в июне замедлил падение в годовом выражении до 16,1% год к году: в мае спад достиг 34%. Рост экспорта Китая в июне связан с тем, что поставки в США, которые в апреле – мае находились под давлением, почти восстановились до уровней перед началом торговой войны, говорит Гнидченко. При росте экспорта в ЕС и АСЕАН это означает, что Пекин пользуется возможностью временно вернуться к прежним объемам поставок США, но не отказался от идеи перестройки цепочек поставок с участием других стран.

Оживление китайского экспорта в июне превысило ожидания рынка, включая консенсус-прогноз Reuters (рост на 5,0%), и отражает первый месяц «торгового перемирия», констатирует Беленькая. Логично, продолжает она, что производители КНР спешат пользоваться временными пошлинами. По ее мнению, худший период с взаимными тарифами уже пройден: «Но долгосрочность июньского успеха хрупка: прочной торговой сделки с Вашингтоном за месяц до дедлайна нет, Трамп обещает пошлину 10% для БРИКС, в июле обострились споры Китая и ЕС с повышением КНР на треть пошлин на коньяки и бренди и взаимных ограничениях госзакупок медтехники».

Экспорт Китая может остаться высоким и в июле, но с августа, когда конфигурация пошлин США прояснится, объемы поставок придут в норму, полагает Гнидченко. Завсектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин считает, что июньские данные означают попытку экспортеров в период «затишья» вывезти побольше товаров из КНР.

Экспорт из Китая в Россию, против которой Трамп не объявлял повышения тарифов из-за рекордного числа санкций США, упал в первом полугодии 2025 г. на 8,4% до $47,16 млрд, а импорт из России за тот же период – на 9,6% до $59,3 млрд. Общий объем торговли Китая и России в январе – июне снизился на 9,1% до $106,48 млрд. По словам Луконина, очевидно, здесь сыграло роль перенасыщение российского рынка китайскими товарами и замедление российской экономики. С начала июля 2025 г. ставки морского фрахта между Китаем и Россией снизились на фоне сокращения грузопотока. По данным ПЭК, число заявок на перевозки за первое полугодие упало на 20%, стоимость морской доставки 40-футового контейнера из Шанхая во Владивосток снизилась на 17% до $1002–1300. Железнодорожные тарифы до Москвы опустились на 13% до 260 000 руб. за контейнер, добавили в ПЭК.

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