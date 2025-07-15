Экспорт Китая среагировал на торговое перемирие с США ростом в Европу и Азию

Поставки в сами США из КНР в июне упали на 10,9% к аналогичному периоду 2024 г. По итогам договоренностей в Женеве ставка импортного таможенного тарифа США для китайских товаров с 14 мая была снижена со 145 до 30% (ставка для импорта в Китай американских товаров – со 125 до 10%). Экспорт Китая в США в июне замедлил падение в годовом выражении до 16,1% год к году: в мае спад достиг 34%. Рост экспорта Китая в июне связан с тем, что поставки в США, которые в апреле – мае находились под давлением, почти восстановились до уровней перед началом торговой войны, говорит Гнидченко. При росте экспорта в ЕС и АСЕАН это означает, что Пекин пользуется возможностью временно вернуться к прежним объемам поставок США, но не отказался от идеи перестройки цепочек поставок с участием других стран.