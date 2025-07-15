Экспорт Китая среагировал на торговое перемирие с США ростом в Европу и Азию

Экспорт Китая среагировал на торговое перемирие с США ростом в Европу и АзиюНо угроза новых американских пошлин может скорректировать этот тренд
Объем китайского экспорта в июне увеличился на 5,8% в годовом выражении и составил $325,2 млрд. Эти данные опубликованы 14 июля Главным таможенным управлением (ГТУ) КНР.
Всего за первое полугодие 2025 г. Китай увеличил экспорт на 5,9% до $1,81 трлн. Поставки текстиля выросли на 1,8%, удобрений – на 25,9%. Наиболее заметно увеличились поставки из КНР редкоземельных металлов (РЗМ). Китай лидирует по их добыче – 270 000 т из 390 000 т всех произведенных в мире в 2024 г., по данным Геологической службы США. КНР отправила за рубеж в июне 7742 т. Экспорт РЗМ за этот месяц оказался на 60% больше, чем в июне прошлого года. Это максимальный объем с 2009 г. и отражает реализацию договоренности США и Китая на высшем уровне о выдаче Пекином лицензий на экспорт РЗМ, говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
Китайская таможенная статистика экспорта РЗМ неоднозначна: в стоимостном выражении в июне их экспорт почти в 2 раза ниже июня 2024 г., а в физическом экспорт вырос на 60%, отмечает ведущий эксперт ЦМАКПа Андрей Гнидченко. Расхождение связано со структурной перестройкой – вывоз наиболее ценных РЗМ ограничен, средняя цена вывозимой продукции по этой товарной группе упала в 3 раза. Редкоземельные металлы – в фокусе интереса США и тут Китаю нет смысла торопиться с поставками в отличие от других товарных групп, отмечает Гнидченко.
Больше всего поставки китайских товаров выросли в страны АСЕАН – на 13%. Это самый крупный импортер китайских товаров. Вьетнам одним из первых заключил постоянную торговую сделку с США в начале июля. Это направление и ранее было «окном» реэкспорта в США для обхода пошлин, напоминает Беленькая. Но США с 1 августа анонсируют повышенные тарифы для Вьетнама – 20% (и 40% для транзита), Мьянмы – 40%, Лаоса – 40%, Камбоджи – 36%, Таиланда – 36%, Индонезии– 32%. «Это барьеры для проникновения китайских товаров на американский рынок транзитом», – поясняет Беленькая.
Поставки в сами США из КНР в июне упали на 10,9% к аналогичному периоду 2024 г. По итогам договоренностей в Женеве ставка импортного таможенного тарифа США для китайских товаров с 14 мая была снижена со 145 до 30% (ставка для импорта в Китай американских товаров – со 125 до 10%). Экспорт Китая в США в июне замедлил падение в годовом выражении до 16,1% год к году: в мае спад достиг 34%. Рост экспорта Китая в июне связан с тем, что поставки в США, которые в апреле – мае находились под давлением, почти восстановились до уровней перед началом торговой войны, говорит Гнидченко. При росте экспорта в ЕС и АСЕАН это означает, что Пекин пользуется возможностью временно вернуться к прежним объемам поставок США, но не отказался от идеи перестройки цепочек поставок с участием других стран.
Оживление китайского экспорта в июне превысило ожидания рынка, включая консенсус-прогноз Reuters (рост на 5,0%), и отражает первый месяц «торгового перемирия», констатирует Беленькая. Логично, продолжает она, что производители КНР спешат пользоваться временными пошлинами. По ее мнению, худший период с взаимными тарифами уже пройден: «Но долгосрочность июньского успеха хрупка: прочной торговой сделки с Вашингтоном за месяц до дедлайна нет, Трамп обещает пошлину 10% для БРИКС, в июле обострились споры Китая и ЕС с повышением КНР на треть пошлин на коньяки и бренди и взаимных ограничениях госзакупок медтехники».
Экспорт Китая может остаться высоким и в июле, но с августа, когда конфигурация пошлин США прояснится, объемы поставок придут в норму, полагает Гнидченко. Завсектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин считает, что июньские данные означают попытку экспортеров в период «затишья» вывезти побольше товаров из КНР.
Экспорт из Китая в Россию, против которой Трамп не объявлял повышения тарифов из-за рекордного числа санкций США, упал в первом полугодии 2025 г. на 8,4% до $47,16 млрд, а импорт из России за тот же период – на 9,6% до $59,3 млрд. Общий объем торговли Китая и России в январе – июне снизился на 9,1% до $106,48 млрд. По словам Луконина, очевидно, здесь сыграло роль перенасыщение российского рынка китайскими товарами и замедление российской экономики. С начала июля 2025 г. ставки морского фрахта между Китаем и Россией снизились на фоне сокращения грузопотока. По данным ПЭК, число заявок на перевозки за первое полугодие упало на 20%, стоимость морской доставки 40-футового контейнера из Шанхая во Владивосток снизилась на 17% до $1002–1300. Железнодорожные тарифы до Москвы опустились на 13% до 260 000 руб. за контейнер, добавили в ПЭК.