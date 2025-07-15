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В правительстве одобрили законопроект об отказе от опционов для иностранцев

У бизнеса по-прежнему сохраняются замечания к нему
Анастасия Бойко

Правкомиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки ко второму чтению в законопроект об отказе от обратных опционов для бывших иностранных собственников, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с обсуждением. Информацию подтвердил близкий к правительству собеседник. Новое регулирование преимущественно будет распространяться на компании потребительского сектора – общепит, производителей продуктов питания и торговые сети, в остальных случаях подход будет индивидуальным – т. е. условия будут устанавливаться отдельным указом президента, следует из проекта поправок (есть у «Ведомостей»). У бизнеса к законопроекту остаются системные замечания.

Законопроект должен был рассматриваться во втором и третьем чтении на пленарном заседании Госдумы 28 мая, но его перенесли на более поздний срок из-за необходимости его системно доработать. «Ведомости» писали об этом 27 мая. К документу были замечания со стороны Банка России, так как регулятор был против широких возможностей отказа в исполнении опциона на обратный выкуп, говорили источники «Ведомостей». Согласно майской версии, российский бизнес, который приобрел акции уходящих иностранных компаний, сможет отказаться от исполнения опциона на обратный выкуп в одностороннем порядке при одновременном соблюдении пяти условий.

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