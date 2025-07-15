В правительстве одобрили законопроект об отказе от опционов для иностранцев

Законопроект должен был рассматриваться во втором и третьем чтении на пленарном заседании Госдумы 28 мая, но его перенесли на более поздний срок из-за необходимости его системно доработать. «Ведомости» писали об этом 27 мая. К документу были замечания со стороны Банка России, так как регулятор был против широких возможностей отказа в исполнении опциона на обратный выкуп, говорили источники «Ведомостей». Согласно майской версии, российский бизнес, который приобрел акции уходящих иностранных компаний, сможет отказаться от исполнения опциона на обратный выкуп в одностороннем порядке при одновременном соблюдении пяти условий.