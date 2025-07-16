Что говорят новые данные роста ВВП Китая о влиянии торговой войны с США

Но аналитики Morgan Stanley ожидают во второй половине года замедления роста ВВП Китая до 4,5% из-за «ослабления мировой торговли на фоне возобновления эскалации торговой войны и продолжающейся дефляции» в КНР. Ипатова согласна, что в стране есть дефляция, а на рынке недвижимости кризис ликвидности. Внутренний спрос в КНР действительно неустойчив: в мае розничные продажи выросли на 6,4% г/г (максимальный темп за год), а в июне лишь на 4,8% г/г, ниже ожиданий рынка (5,6%). Стимулирование спроса с помощью трейд-ин пока не дает ярких результатов, отмечает Беленькая: потребители «сдержанны» из-за ожиданий по пошлинам США и слабости рынка жилья. В этом секторе усиливается спад инвестиций (-11,2% г/г), обвал цен на новостройки стал максимальным за восемь месяцев (-0,3% месяц к месяцу). «То есть кризис на рынке жилья Китая, идущий с 2021 г., далек от завершения», – говорит Беленькая.