Что говорят новые данные роста ВВП Китая о влиянии торговой войны с США

Что говорят новые данные роста ВВП Китая о влиянии торговой войны с СШАРост за квартал и полгода выше цели в 5%, во втором полугодии есть риск спада
Во II квартале 2025 г. рост ВВП Китая составил 5,2% к аналогичному периоду 2024 г. Это чуть меньше, чем в предыдущем квартале (5,3%), но все равно выше целевой планки китайских властей в 5%. Эти данные 15 июля опубликовало Государственное статистическое управление КНР. Именно на II квартал пришлась торговая война с США после объявления президентом Дональдом Трампом 2 апреля так называемых зеркальных пошлин против стран – экспортеров в Америку. В отношении Китая они были подняты в разы, затем существенно снижены.
«По предварительным данным, ВВП Китая в первом полугодии 2025 г. составил 66,053 трлн юаней ($9,21 трлн. – «Ведомости»), рост в годовом выражении – 5,3%», – говорится в сообщении ведомства. В 2024 г. рост ВВП за аналогичный период составил ровно 5%. По официальному прогнозу, рост ВВП Китая в 2025 г. составит около 5%.
Данным КНР о ВВП стоит верить, они близки к западным экспертным прогнозам, отмечает завсектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин. В консенсус-прогнозах Reuters и Bloomberg Economics на основе опросов западных экономистов показатель роста за II квартал равнялся 5,1%.
США и Китай в мае заключили временное соглашение о торговле, снизив тарифы до 12 августа со 145 до 30% (США для товаров Китая) и со 125 до 10% (Китай для товаров США). Это значит, что среда стала более предсказуемой и экспорт на американский рынок хотя и будет сокращаться, но не так быстро, замечает Луконин. Спад поставок в США в июне замедлился до 16,1% год к году (г/г) – в мае он, по данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР был 34,5%, в апреле – 21%.
Благодаря майской 90-дневной отсрочке пошлин половина квартала прошла «по старым правилам», позволив в июне нарастить экспорт КНР в США на 32,4% к июню 2024 г., а общий экспорт вырос на 5,8%, говорит ведущий эксперт анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Ирина Ипатова. Кроме того, исходя из данных ГТУ КНР по росту экспорта в июне в ЕС и Юго-Восточную Азию у Китая было время адаптироваться, перенаправив потоки и разместив часть производств в АСЕАН.
По данным от 15 июля, за первое полугодие 2025 г. «первичный» (аграрный) сектор экономики КНР вырос на 3,7% г/г до 3,117 трлн юаней ($434,9 млрд), «вторичный» (промышленность и строительство) – на 5,3% до 23,9 трлн юаней ($3,33 трлн), «третичный» (сфера услуг) – на 5,5% до 39,03 трлн ($5,4 трлн). По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, рост ВВП КНР поддержан за счет промышленного производства: в июне он ускорился до 6,8% г/г, выше консенсус-прогноза. Здесь поддержку оказали и меры по стимулированию спроса, и торговое перемирие с США. В июне росли автопром (11,4%), компьютеры и связь (11,0%), железнодорожное и судостроение (10,1%), выплавка и прокат цветных металлов (9,2%), агропром (8,2%), химиндустрия (7,5%).
Власти КНР запустили программы финансового и нефинансового стимулирования спроса с 2023 г., а часть мер – в 2024 г. в ожидании прихода к власти Трампа и усиления тарифного давления. В марте, в канун конфликта с США, канцелярии ЦК КПК и Госсовета КНР опубликовали новый план стимулирования спроса. Во время паузы в торговой войне Пекин продолжил смягчение денежно-кредитной политики (ДКП), указывает Ипатова: Народный банк Китая 19 мая снизил ключевую ставку на 0,1 п. п. с 3,1 до 3%. Кроме ДКП, напоминает Луконин, властями Китая применяются и другие программы: обмен старых товаров на новые (трейд-ин), а также инфраструктурное строительство. «Без ужесточения торговой войны, возможно, меры поддержки были бы слабее», – полагает Ипатова.
Среди таких мер, по мнению эксперта международного дискуссионного клуба «Валдай» Яны Лексютиной, стоит отметить и программы помощи экспортерам, субсидии компаниям для содействия найму молодых выпускников и др.: «Во II квартале мог произойти кумулятивный эффект от мер поддержки в течение двух лет, сгладивший вспышку торговой войны в результатах ВВП».
Но аналитики Morgan Stanley ожидают во второй половине года замедления роста ВВП Китая до 4,5% из-за «ослабления мировой торговли на фоне возобновления эскалации торговой войны и продолжающейся дефляции» в КНР. Ипатова согласна, что в стране есть дефляция, а на рынке недвижимости кризис ликвидности. Внутренний спрос в КНР действительно неустойчив: в мае розничные продажи выросли на 6,4% г/г (максимальный темп за год), а в июне лишь на 4,8% г/г, ниже ожиданий рынка (5,6%). Стимулирование спроса с помощью трейд-ин пока не дает ярких результатов, отмечает Беленькая: потребители «сдержанны» из-за ожиданий по пошлинам США и слабости рынка жилья. В этом секторе усиливается спад инвестиций (-11,2% г/г), обвал цен на новостройки стал максимальным за восемь месяцев (-0,3% месяц к месяцу). «То есть кризис на рынке жилья Китая, идущий с 2021 г., далек от завершения», – говорит Беленькая.
Луконин признает негативные моменты в экономике Китая, но оценивает их пока как некритичные. По его мнению, во втором полугодии главная проблема будет в том, что запущенные программы поддержки спроса выдохнутся и будут нужны новые. «Но текущий год – последний год перед новой пятилеткой, поэтому нужно вытянуть рост до целевых 5%, что мы, скорее всего, и увидим по итогам года», – поясняет он. Беленькая считает, что если прочное торговое соглашение США и Китая все-таки будет подписано и негативные последствия американских пошлин будут частично компенсированы мерами поддержки спроса, то рост ВВП КНР в 2025 г. составит 4,5–4,8%.