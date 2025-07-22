ЕС может заключить невыгодное торговое соглашение с США

ЕС может заключить невыгодное торговое соглашение с СШАГермания хочет потратить оставшееся время на переговоры, а не на ответные пошлины
Европейский союз (ЕС) готов принять выгодное для США торговое соглашение до истечения срока переговоров 1 августа, когда администрация президента США Дональда Трампа введет 30%-ные пошлины на европейские товары, сообщили агентству Bloomberg осведомленные источники. В Брюсселе желают «выйти из тупика», возникшего в трансатлантических отношениях. ЕС также активизирует подготовку к ответным мерам в случае отсутствия соглашения. Представители Евросоюза должны встретиться уже на этой неделе, чтобы сформулировать план в случае возможного отказа от сделки с Трампом. Пока что, сообщает Bloomberg, добиться прорыва на переговорах не удалось.
Как заявил министр финансов Франции Эрик Ломбард, переговоры с США выдались «сложными». Министр также отметил, что Евросоюз оставляет за собой право предпринять в ответ на действия Трампа «сбалансированные меры», чтобы отстоять экономические интересы блока. По словам источников Bloomberg, в настоящее время США настаивают на введении почти универсального тарифа свыше 10% на товары из ЕС (их конкретный уровень не указывается). Секторов, которые будут выведены из-под его действия и останутся со ставкой 10%, не так много – это самолеты, некоторые медицинские изделия, а также производственное оборудование, в котором нуждаются США. Кроме этого стороны обсудили потенциальный потолок пошлин для некоторых секторов, а также квоты на сталь и алюминий.
В США все еще настроены на заключение сделки с Евросоюзом. Как сказал CBS 20 июля министр торговли США Говард Лютник, «все эти ключевые страны поймут, что лучше открыть свои рынки для США, чем платить значительные пошлины». Ранее Трамп ввел в отношении Евросоюза 25%-ные пошлины на автомобили и автозапчасти и вдвое большие – на сталь и алюминий. Он также пригрозил ввести новые пошлины на фармацевтику и полупроводники, а еще объявил о введении с 1 августа 50%-ных тарифов на медь. В целом, по оценкам ЕС, пошлины США уже покрывают 380 млрд евро ($442 млрд), или около 70% экспорта блока в США.
В ЕС пытаются выбить для себя больше льгот, чем предлагают США, а также хотят оградить себя от секторальных пошлин. При этом, как отмечает Bloomberg, любое соглашение будет асимметричным в пользу США, а ЕС будет оценивать для себя общий дисбаланс сделки. Уровень неудобств, с которыми государства – члены ЕС готовы мириться, варьируется от страны к стране и некоторые из них готовы к повышению тарифных ставок, если будет обеспечено достаточное количество исключений, сообщили источники Bloomberg.
При этом лидеры Евросоюза до 1 августа не намерены вводить ответные пошлины на американские товары, отмечает федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. По его мнению, оставшееся до конца июля время должно быть использовано для переговоров, а не для эскалации ситуации. Об этом заявил журналистам официальный представитель кабмина Германии Штефан Корнелиус. «Канцлер ФРГ ясно дал понять, что он не считает вступление в силу контрмер на данном этапе подходящим для достижения цели переговоров <...> Конечно, это также содержит в себе послание о том, что необходимо быть готовым к периоду после конца июля», – отметил Корнелиус. По его словам, переговоры идут интенсивно, со стороны ЕС их ведет Еврокомиссия. Корнелиус также добавил, что европейцы хотят дать понять американской стороне, что к концу июля решение по тарифам должно быть найдено.
Мерц, как представитель ведущей страны ЕС, от позиции которой в блоке многое зависит, просто не мог не высказаться на тему противостояния с США, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Сам федеральный канцлер долгое время работал в бизнес-структурах и наладил контакты с американским бизнесом, теперь же он надеется, что может использовать эти связи для попытки договориться с Трампом о пересмотре ограничений. При этом следует констатировать, что непосредственно на Трампа и его команду выхода у германского руководства нет – ранее оно контактировало либо с демократами, либо с республиканцами, не поддерживающими президента США. Как итог, у ЕС не так много рычагов для реального давления на американского президента, Евросоюз в диалоге с США занимает позицию слабого, а евроатлантическая солидарность, которой следует Мерц и правящий консервативный блок ХДС/ХСС, переживает не лучший период в своей истории, хотя и остается альфой и омегой германской внешней политики. Что же касается вероятного соглашения Вашингтона и Брюсселя, то здесь Трамп вполне может отступить от своих радикальных позиций и предпринять более умеренные шаги в отношении Евросоюза, полагает эксперт.
Поведение Мерца вполне соответствует логике Трампа, считает заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. Фактически канцлер Германии пытается послать сигнал американскому президенту, что он не критикует жестко его политику. Трамп для Мерца не противник, а скорее «партнер-конкурент» со своей логикой и моделью поведения, которую команда Мерца хорошо понимает. Именно поэтому в упреждение недовольства Трампа Мерц дает сигналы лично ему о своей готовности к компромиссам. Эксперт ожидает, что Вашингтону и Брюсселю все-таки удастся договориться о пошлинах к 1 августа – закусывать удила не выгодно ни одной, ни другой стороне, так что они будут искать общий знаменатель. При этом, отмечает Белов, пока не видно особого взаимодействия между Трампом и группой интересов бизнеса, которая во многом влияет на принятие решений в Белом доме.