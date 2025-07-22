ЕС может заключить невыгодное торговое соглашение с США

Мерц, как представитель ведущей страны ЕС, от позиции которой в блоке многое зависит, просто не мог не высказаться на тему противостояния с США, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Сам федеральный канцлер долгое время работал в бизнес-структурах и наладил контакты с американским бизнесом, теперь же он надеется, что может использовать эти связи для попытки договориться с Трампом о пересмотре ограничений. При этом следует констатировать, что непосредственно на Трампа и его команду выхода у германского руководства нет – ранее оно контактировало либо с демократами, либо с республиканцами, не поддерживающими президента США. Как итог, у ЕС не так много рычагов для реального давления на американского президента, Евросоюз в диалоге с США занимает позицию слабого, а евроатлантическая солидарность, которой следует Мерц и правящий консервативный блок ХДС/ХСС, переживает не лучший период в своей истории, хотя и остается альфой и омегой германской внешней политики. Что же касается вероятного соглашения Вашингтона и Брюсселя, то здесь Трамп вполне может отступить от своих радикальных позиций и предпринять более умеренные шаги в отношении Евросоюза, полагает эксперт.