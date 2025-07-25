Премьеры восьми стран СНГ обсудили экологическую кооперацию

Премьеры восьми стран СНГ обсудили экологическую кооперациюГлавы правительств согласились сотрудничать для охраны окружающей среды
Для улучшения качества окружающей среды Евразии важна совместная работа стран региона, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии Международной экологической конференции. В мероприятии, которое проходит на территории курорта «Манжерок» на Алтае, принимают участие, помимо России, делегации семи стран Содружества независимых государств (СНГ) – Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении. Встреча дает возможность определить единые подходы, чтобы добиться баланса между деятельностью по охране окружающей среды и социально-экономическим развитием, отметил Мишустин.
Охрана природы в России
В России, чтобы устранить вред природе, который накапливался десятилетиями, был запущен проект «Генеральная уборка», напомнил Мишустин. По его словам, за последние шесть лет были ликвидированы 185 несанкционированных городских свалок, а также опасные скважины, заброшенные промышленные предприятия, со дна морей подняли и утилизировали более 200 затонувших кораблей.
Кроме того, по поручению президента правительство формирует экономику замкнутого цикла. В частности, больше половины твердых коммунальных отходов идет на обработку, построено около 300 объектов для комплексного обращения с мусором. Совокупный уровень вовлечения вторсырья в отраслях сельского хозяйства, промышленности, строительства и ЖКХ вырос до 10%. За пять лет этот показатель планируется увеличить до 25%.
Еще одно направление – это бережное использование водных ресурсов, отметил Мишустин. В России около 3 млн рек и выше 2,5 млн озер. Кроме того, общая площадь трансграничных бассейнов рек и озер, которые проходят по территориям других стран, составляет около 3 млн кв. км. По словам российского премьера, важно наращивать сотрудничество для их охраны, наладить мониторинг и обмен информацией в режиме реального времени.
Также внимания требуют вопросы обмеления Каспийского моря, которые вызваны глобальными изменениями климата, считает Мишустин. Он предложил создать модель прогнозирования колебаний уровня этого водоема и на ее основе выстраивать экономическую деятельность, чтобы минимизировать возможные негативные последствия. Минприроды уже работает в этом направлении, отметил премьер, пригласив зарубежных коллег присоединиться к этой работе.
С помощью беспилотников и космических технологий власти проводят мониторинг состояния лесов, отметил Мишустин. В России их общая площадь – 1,2 млрд га. «Уже несколько лет подряд в нашей стране восстанавливается лесов больше, чем погибает или вырубается. За прошлый год – в полтора раза», – подчеркнул премьер.
Россия занимается вопросами экологии в рамках двусторонних и многосторонних форматов – по линии СНГ, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС и других – и готова делиться лучшими практиками, отметил премьер.
Какие предложения поступили
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил премьеров СНГ принять участие в международной климатической конференции ООН по биоразнообразию COP17, которая пройдет в октябре 2026 г. в Ереване. Армения в качестве председателя и принимающей стороны «приложит все усилия для продуктивного диалога, сближения позиций сторон и принятия сбалансированных и содержательных решений», отметил он.
Приглашение поступило и от премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова. Он предложил принять участие в региональном экологическом саммите, который пройдет в 2026 г. в Казахстане. В стране по поручению президента действует инициатива по формированию экологической культуры и бережному отношению к природе, в рамках которой проводятся масштабные экологические акции по уборке территорий водоемов, посадке деревьев, отметил Бектенов.
Белорусский премьер Александр Турчин отметил, что страна рассматривает сохранение природных ресурсов, минимизацию антропогенного воздействия изменения климата как стратегические задачи, от которых зависит благополучие будущих поколений. По его словам, принципы зеленой и циркулярной экономик закреплены на законодательном уровне в Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2040 г. и других программных документах. По словам Турчина, Белоруссия уже перевыполнила цель Парижского соглашения по снижению выбросов к 2030 г. на 35−40% по отношению к уровню 1990 г., поэтому идет работа по разработке более амбициозной цели по сокращению выбросов парниковых газов до 2035 г.
Председатель кабинета министров – руководитель администрации президента Киргизии Адылбек Касымалиев пригласил участников конференции принять участие во втором Глобальном горном саммите «Бишкек +25». Киргизию заботит также проблема дефицита воды в регионе Центральной Азии. Для минимизации последствий в стране организован системный мониторинг ледников Северного, Центрального, Внутреннего Тянь-Шаня, Иссык-Кульской котловины и Памиро-Алая с выделением ключевых объектов для постоянных наблюдений, отметил киргизский премьер.
Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода считает развитие зеленой энергетики конструктивным шагом в деле сохранения климата. По его словам, к 2032 г. страна планирует осуществить полный переход на возобновляемые источники энергии, а к 2037 г. превратиться «в зеленую страну». В Таджикистане 2025 г. объявлен Годом охраны окружающей среды и зеленой экономики, отметил Расулзода.
В Узбекистане учрежден Центральноазиатский университет по изучению окружающей среды и изменения климата, где свое представительство открыл региональный офис Международного союза охраны природы, отметил премьер-министр этой страны Абдулла Арипов. Он пригласил исследователей для проведения совместных исследований по вопросам климата при университете.
Зампред кабмина Туркмении Нокергулы Атагулыев отметил, что страна активно участвует в реализации субрегиональной программы действий стран Центральной Азии по борьбе с опустыниванием. Кроме того, республика присоединилась в том числе к Конвенции о биологическом разнообразии и Парижскому соглашению по климату. Страна готова поддерживать совместные инициативы, направленные на охрану природы, адаптацию к климатическим изменениям и достижение силы устойчивого развития, добавил он.