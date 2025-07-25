Премьеры восьми стран СНГ обсудили экологическую кооперацию

Белорусский премьер Александр Турчин отметил, что страна рассматривает сохранение природных ресурсов, минимизацию антропогенного воздействия изменения климата как стратегические задачи, от которых зависит благополучие будущих поколений. По его словам, принципы зеленой и циркулярной экономик закреплены на законодательном уровне в Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2040 г. и других программных документах. По словам Турчина, Белоруссия уже перевыполнила цель Парижского соглашения по снижению выбросов к 2030 г. на 35−40% по отношению к уровню 1990 г., поэтому идет работа по разработке более амбициозной цели по сокращению выбросов парниковых газов до 2035 г.