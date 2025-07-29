Счетная палата раскритиковала исполнение программ развития бедных регионов

По итогу реализации ИПР общий уровень бедности населения относительно других субъектов улучшился только в шести регионах, пишет Счетная палата. Например, существенное снижение уровня бедности населения показала Карелия – по данным Росстата, республика перешла по этому показателю с 53-го места в 2019 г. на 44-е к 2024 г. При этом Республика Алтай за пять лет осталась 80-й по уровню бедности населения, Республика Адыгея ухудшила позиции, спустившись с 36-го на 45-е место, а Алтайский край – с 66-го на 73-е, указано в отчете.