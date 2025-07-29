Счетная палата раскритиковала исполнение программ развития бедных регионов

Счетная палата раскритиковала исполнение программ развития бедных регионовВ Минэке полагают, что контрольное ведомство не учло перевыполнение отдельных показателей
В реализации индивидуальных программ социально‐экономического развития регионов (ИПР) в 2020–2024 гг. есть существенные недостатки, следует из отчета Счетной палаты, с которым ознакомились «Ведомости». В частности, аудиторы отмечают недостижение плановых показателей по 37 из 120 запланированных мероприятий, которые составляют 36,4% от всех кассовых расходов федерального бюджета (порядка 18 млрд руб.), указано в документе. Совокупно за пять лет реализации ИПР из федерального бюджета было потрачено почти 50 млрд руб. и 1,7 млрд – из региональных бюджетов, пишет в отчете Счетная палата. Мероприятия по развитию туризма показали самую низкую результативность – порядка 50% выделенных средств не привели к достижению плановых показателей.
По итогу реализации ИПР общий уровень бедности населения относительно других субъектов улучшился только в шести регионах, пишет Счетная палата. Например, существенное снижение уровня бедности населения показала Карелия – по данным Росстата, республика перешла по этому показателю с 53-го места в 2019 г. на 44-е к 2024 г. При этом Республика Алтай за пять лет осталась 80-й по уровню бедности населения, Республика Адыгея ухудшила позиции, спустившись с 36-го на 45-е место, а Алтайский край – с 66-го на 73-е, указано в отчете.