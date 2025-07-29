Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Счетная палата раскритиковала исполнение программ развития бедных регионов

В Минэке полагают, что контрольное ведомство не учло перевыполнение отдельных показателей
Дарья Мосолкина
Ксения Котченко
Александр Кряжев / РИА Новости
Александр Кряжев / РИА Новости

В реализации индивидуальных программ социально‐экономического развития регионов (ИПР) в 2020–2024 гг. есть существенные недостатки, следует из отчета Счетной палаты, с которым ознакомились «Ведомости». В частности, аудиторы отмечают недостижение плановых показателей по 37 из 120 запланированных мероприятий, которые составляют 36,4% от всех кассовых расходов федерального бюджета (порядка 18 млрд руб.), указано в документе. Совокупно за пять лет реализации ИПР из федерального бюджета было потрачено почти 50 млрд руб. и 1,7 млрд – из региональных бюджетов, пишет в отчете Счетная палата. Мероприятия по развитию туризма показали самую низкую результативность – порядка 50% выделенных средств не привели к достижению плановых показателей.

По итогу реализации ИПР общий уровень бедности населения относительно других субъектов улучшился только в шести регионах, пишет Счетная палата. Например, существенное снижение уровня бедности населения показала Карелия – по данным Росстата, республика перешла по этому показателю с 53-го места в 2019 г. на 44-е к 2024 г. При этом Республика Алтай за пять лет осталась 80-й по уровню бедности населения, Республика Адыгея ухудшила позиции, спустившись с 36-го на 45-е место, а Алтайский край – с 66-го на 73-е, указано в отчете.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных