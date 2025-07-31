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Минфин порекомендует не снижать порог дохода УСНщиков для целей НДС

В министерстве напомнили об обещании правительства не вносить системные изменения в НК как минимум 3 года
Дарья Мосолкина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минфин рекомендует не снижать порог по доходам для уплаты НДС бизнесом на упрощенной системе налогообложения (УСН) по меньшей мере до 2028 г. Об этом статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов заявил в ходе выступления на конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), состоявшейся в середине июля (его слова приводит пресс-служба министерства). «Минфин будет предлагать рассматривать снижение порога по доходам для уплаты НДС бизнесом на УСН не ранее 2028 г., так как правительство в прошлом году обещало не вносить системных налоговых изменений как минимум 3 года», – сказал Сазанов.

По его словам, сейчас под обязанность платить НДС попадают менее 4% предпринимателей на УСН, а дальнейшее снижение порога может резко увеличить их количество. Предварительно необходимо внимательно проанализировать последствия такого решения и в случае его принятия предупредить предпринимателей «за пару лет, чтобы у них было время адаптироваться», пояснил Сазанов.

С начала текущего года компании на УСН признаются плательщиками НДС, если их доход превысит порог в 60 млн руб. в год. Организации могут выбрать для уплаты налога специальные ставки 5% (применяется при диапазоне доходов от 60 млн до 250 млн руб.) или 7% (от 250 млн до 450 млн руб.), но без права вычета «входного» НДС, или общие ставки 20 и 10% на стандартных условиях – с возможностью вычетов.

В конце июня президент России Владимир Путин по итогам встречи с представителями бизнес-объединения «Деловая Россия» дал поручение кабмину до 1 декабря текущего года разработать механизм снижения размера дохода, по достижении которого торговые предприятия признаются плательщиками НДС, а также предусмотреть поэтапный отказ от применения ими упрощенной системы.

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Несмотря на нежелание радикально менять механизм, Минфин планирует точечно донастроить НДС для плательщиков УСН, говорил Сазанов в интервью «Ведомостям». В частности, министерство рассчитывает в будущую осеннюю сессию Госдумы внести на рассмотрение поправки в Налоговый кодекс (НК), связанные с «рядом нюансов по применению» этого налога, отметил он, не уточнив при этом, о каких именно корректировках идет речь. По его словам, изменения будут направлены на устранение «неточности отдельных формулировок» для однозначного толкования норм.При этом даже в текущем виде новый механизм работает, как планировал кабмин, отмечал Сазанов.

Поступления НДС за шесть месяцев текущего года составили почти 7 трлн руб. (+7,3% к аналогичному периоду прошлого года), сообщал Минфин в начале июля. При этом совокупно рост оборотных налогов составил 7,1%, отмечало министерство. В сентябре прошлого года общий эффект от распространения обязанности платить НДС на плательщиков УСН в 2025 г. оценивался Минфином в 473 млрд руб., следует из материалов к закону о бюджете на 2025–2027 гг.

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