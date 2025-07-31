Минфин порекомендует не снижать порог дохода УСНщиков для целей НДС

Минфин рекомендует не снижать порог по доходам для уплаты НДС бизнесом на упрощенной системе налогообложения (УСН) по меньшей мере до 2028 г. Об этом статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов заявил в ходе выступления на конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), состоявшейся в середине июля (его слова приводит пресс-служба министерства). «Минфин будет предлагать рассматривать снижение порога по доходам для уплаты НДС бизнесом на УСН не ранее 2028 г., так как правительство в прошлом году обещало не вносить системных налоговых изменений как минимум 3 года», – сказал Сазанов.