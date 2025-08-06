Бизнес оценил удобство работы с единым налоговым счетом

Причину разногласий с налоговой службой назвали только 13% респондентов. Среди них почти 20% столкнулись с некорректно начисленными пенями, 17% – с неверно распределенными платежами, еще 16% – с неучетом или неверным учетом начислений, 12% – с неподачей уточненной декларации по итогам камеральной проверки. Более 9% опрошенных в качестве причины разногласий назвали неучтенные платежи, 8% – различия в датах учета, еще 7% не были согласны с зарезервированной на ЕНС суммой (т. е. с размером средств, зачтенных для предстоящих обязательных платежей), показали результаты опроса. Остальные респонденты указали иные причины.