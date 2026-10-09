Евросоюз и Китай подошли к острой точке в торговле

Европейцы постепенно подготавливают Китай к введению пошлин на гибридные автомобили, считает завсектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин. Позиция Пекина двойственная: с одной стороны, он признает перепроизводство и избыточность производственных мощностей на внутреннем рынке, но с другой – заявляет европейцам, что такой проблемы в их отношениях нет. В ЕС хотят одновременно и защитить свой рынок, и при этом не попасть под китайские ограничения, и Шефчович сейчас прощупывает почву. Китайские меры, считает эксперт, традиционно будут заключаться в ограничении поставок редкоземельных элементов и связанных с ними отраслей. Отдельные элементы торговой войны, говорит Луконин, между Китаем и ЕС возникнуть могут, но вряд ли она будет такой же интенсивной, как торговая война Пекина с США.