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Изменит ли COVID-19 экономическую политику в России

Из-за обвала внутреннего спроса правительство не сможет ограничиться лишь модификацией бюджетного правила
Дмитрий Кипа , директор инвестиционно-банковского департамента QBF

За дискуссией о том, как пандемия COVID-19 изменит мир, на второй план отошло обсуждение посткризисных перспектив российской экономики. Между тем, выход из самоизоляции вряд ли будет означать для нее возвращение к статус-кво. Ключевая тому причина – низкая вероятность быстрого отскока после кризисного торможения ВВП, оценки которого становятся все более пессимистичными.

Картина спада

К примеру, в марте IHS Markit понизила февральский прогноз по росту ВВП в 2020 г. с 1,9% до 0,2%, а в апреле и вовсе спрогнозировала падение на 3,6%. Во II квартале спад наверняка будет еще более глубоким, о чем предварительно свидетельствует динамика погрузки по сети РЖД, которая с января по март сократилась на 3,8% в годовом выражении до 306,7 млн т, согласно данным «Российских железных дорог», а в апреле – сразу на 5,9% (до 100,8 млн т). Другой индикатор – индекс PMI, падение которого, как показал апрельский опрос предприятий, стало рекордным за всю историю наблюдений и в промышленности (с 47,5 до 31,3 пункта), и в сфере услуг (с 37,1 до 12,1 пункта); значение индекса ниже 50 пунктов служит маркером рецессии.

О масштабе спада говорят и данные компании «Эвотор» – оператора более 650 000 онлайн-касс по всей России, по подсчетам которого выручка малого и среднего бизнеса в марте снизилась на 10% год к году, а в апреле – на целых 54%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных