К примеру, в марте IHS Markit понизила февральский прогноз по росту ВВП в 2020 г. с 1,9% до 0,2%, а в апреле и вовсе спрогнозировала падение на 3,6%. Во II квартале спад наверняка будет еще более глубоким, о чем предварительно свидетельствует динамика погрузки по сети РЖД, которая с января по март сократилась на 3,8% в годовом выражении до 306,7 млн т, согласно данным «Российских железных дорог», а в апреле – сразу на 5,9% (до 100,8 млн т). Другой индикатор – индекс PMI, падение которого, как показал апрельский опрос предприятий, стало рекордным за всю историю наблюдений и в промышленности (с 47,5 до 31,3 пункта), и в сфере услуг (с 37,1 до 12,1 пункта); значение индекса ниже 50 пунктов служит маркером рецессии.